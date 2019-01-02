2018 yılındaki uçak kazalarında 500'den fazla kişi öldü

Geride bırakılan yılda meydana gelen uçak kazaları üzerine yapılan araştırma, 2018 yılında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Bu sayı, 2017 yılı ile karşılaştırıldığında keskin bir artışı ortaya koydu.

Havacılık Güvenlik Şebekesi verilerine göre 2017 yılında 10 ölümcül kaza yaşanmış ve 79 kişi hayatını kaybetmişti. Bu rakamlar, 2017'yi havacılık tarihindeki en güvenli yıl yapmıştı.

2018 yılının rakamları ise her 3 milyon uçuşta bir ölümlü uçak kazası yaşandığını ortaya koyuyor. Buna karşın geride bırakılan yıl, ölümlü kaza sayısı bakımından halen, tarihteki en güvenli üçüncü yıl konumunda yer alıyor.

Son 20 yıl içinde dünya genelinde ölümlü havacılık kazaları, artan güvenlik ve gelişen teknoloji sayesinde azalmaya devam ediyor.

"Eğer kaza oranı 10 yıl öncesi ile aynı olsaydı..."

Havacılık Güvenliği Ağı'nın (ASN) verilerine göre, örneğin 2005 yılında meydana gelen ticari havacılık kazalarında 1,015 kişi yaşamını yitirdi.

ASN'nin yöneticisi olan Harro Ranter, yaptığı değerlendirmede, "Eğer kaza oranı 10 yıl öncesi ile aynı olsaydı, bu yıl ölümlü 39 kaza olabilirdi. Bunun olmaması son 20 yıldaki büyük gelişimi gösteriyor" dedi.

2018 yılında yaşanan kazalardan birinde, Lion Air'e kayıtlı Boeing 737 MAX 8 tipi uçak, Java Denizi'ne düşmüş, 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Mayıs ayında ise Cubana Havayolları'na ait Boeing 737-201, Havana Havalimanı'nın hemen dışında düşmüş, 112 kişi yaşamını yitirmişti.

Nepal, Rusya, İran'da da ölümlü uçak kazaları yaşandı.