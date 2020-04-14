2018 yılında yolcuların dünyanın en iyi 3. havalimanı seçtiği Atatürk Havalimanı'nın iki pisti artık yok!

Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan bin yataklı salgın hastanesinin inşaatına devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, diğeri de Sancaktepe'de olmak üzere bin yataklı iki salgın hastanesinin inşa edileceğini açıklamasının ardından iki bölgede de çalışmalar devam ediyor.



Atatürk Havalimanı içerisinde yapımına başlanan ve 45 günde tamamlanması beklenen hastane inşaatında zemin çalışmalarına devam ediyor.



Hastane inşaatında çok sayıda hafriyat kamyonu havalimanına giriş yaparken, bir yandan da zemine asfalt döküldüğü görüldü.

Yolcular iki yıl önce en iyi 3. havalimanı seçmişti

Dünya genelinde yolcuların geri bildirimlerini dikkate alarak yüzlerce havalimanının kalitesini ölçen eDreams'te 50 bin yolcunun katıldığı anket sonucunda, Atatürk Havalimanı, Singapore Changi ve Zürih Havalimanı ardından üçüncü sırada yer almıştı.