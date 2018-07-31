"2018 yılı bütçesinden, geçmediğimiz yol, gitmediğimiz hastane için 6.2 milyar lira ödeyeceğiz"

CHP Genel Başkan yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, kamu-özel sektör işbirliği projelerine ilişkin olarak ‘'2018 yılı bütçesinden, geçmediğimiz yol, geçmediğimiz köprü, gitmediğimiz hastane için 6.2 milyar lira ödeyeceğiz'' dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Karaca şunları söyledi:

“2018 yılı bütçe büyüklüklerine baktığımızda garanti ödemeleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinden daha yüksektir. Bilim, sanayi ve teknolojiye ayırmadığımız bütçeyi, yol ve köprü yaptılar diye şirketlerin kasalarına aktarıyoruz. Kütahya-Afyon-Uşak bölgesindeki Zafer Havaalanı'nda garanti ödemeleri için, 2012-2016 yılları arasında hedeflenen ve garanti edilen yolcu miktarı 4 milyon 73 bin 181 kişidir ama bu dönemde seyahat eden yolcu 170 bin 534 kişide kaldı. 4 yıllık süreçte 3 milyon 902 bin 647 yolcu o havaalanını kullanmadığı için devlet bütçesinden garanti ödemesi yapıldı. Sadece 2015'de bu havaalanından geçmeyen yolcular için devletin kasasından 5 milyon Euro çıktı. Devlet yatırım yapmalı, ülkemizin insanlarının modern yatırımlarla yaşamları kolaylaştırılmalı ama bu projeleri doğru planlayarak kendi öz kaynaklarımızla yapmalıyız.''

Sayıştay 'fiyasko' demişti

Zafer Havaalanı'yla ilgili olarak Sayıştay da uyarılarda bulunmuştu. Sayıştay raporunda, 2012'de hizmete giren havalimanı için garanti edilen yolcu sayısının iç hatlarda sadece yüzde 5, dış hatlarda ise yüzde 3 oranında kaldığı açıklandı. Sayıştay'ın DHMİ raporunda, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapımı gerçekleştirilen Zafer Bölgesel Havalimanı'nda, garanti edilen yolcu sayılarına göre gerçekleşen yolcu sayılarının çok düşük seviyelerde kaldığını belirtti.