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Ekonomi

2018 yılı bütçesi TBMM Başkanlığına sunuldu

Savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için bütçeden ilave 18,7 milyar lira kaynak ayrıldı

17 Ekim 2017 01:36

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, 2018 yılı bütçesinde, bütçe giderleri 762,8 milyar lira, bütçe gelirleri 696,8 milyar lira, vergi gelirleri 599,4 milyar lira, bütçe açığı ise 65,9 milyar lira olacak.

2018 yılı bütçesinde en büyük pay eğitime ayrıldı. Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18'i, yani 134 milyar lira eğitime harcanacak.

Savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyacı olan modernizasyon harcamaları için bütçeden ilave 18,7 milyar lira kaynak ayrıldı.

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