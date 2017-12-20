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Spor

2018 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı

Organizasyona katılmak isteyenler, "www.yarimaraton.istanbul" internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabiliyor

20 Aralık 2017 19:51

2018 Vodafone İstanbul Yarı Maratonu kayıtları başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone isim sponsorluğunda organize edilen yarı maratonun kayıtları, 12 Mart Pazartesi günü sona erecek.

Dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, tarihi yarımadada 8 Nisan Pazar günü koşulacak.

Organizasyonda 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra 10 kilometre koşusu da yapılacak. Kayıtlar, yarı maraton için 4 bin, 10 kilometre koşusu için de 3 bin kişi ile sınırlı tutuldu.

Kayıt ücreti, 15 Şubat Perşembe gününe kadar 40, 16 Şubat-12 Mart dönemi için de 60 lira olarak belirlendi. Maratona geç kayıt ücreti ise 80 lira.

Organizasyona katılmak isteyenler, "www.yarimaraton.istanbul" internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabiliyor.

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