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Deutsche Welle

2018 Şarlman Ödülü Emmanuel Macron'un

Avrupa’nın bütünlüğü için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a verilecek. Ödül komitesi Macron’un "yeni bir Avrupa vizyonu" oluşturmasını ödüle gerekçe olarak gösterdi.

08 Aralık 2017 23:48

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın bütünlüğü için gösterdiği çabalardan dolayı 2018 Uluslararası Şarlman Ödülü’ne layık görüldü. Ödül komitesi tarafından cuma günü Aachen’da yapılan yazılı açıklamada, Macron'nun "yeni bir Avrupa vizyonu” oluşturması ve “Avrupa projesini yeniden canlandırması” nedeniyle bu ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Macron'un "tutkusu ve Avrupa için gösterdiği çaba, Avrupa’nın birlik ve beraberliğine verdiği destek ve her türlü milliyetçilik ve izolasyona karşı kararlılıkla gösterdiği mücadelenin Avrupa'daki krizin aşılması için örnek teşkil edici, yol gösterici ve olumlu anlamda bulaşıcı olduğu” ifade edildi. Macron'un “Avrupa rüyasının yeniden canlanmasının öncülerinden” olduğu belirtildi.

Macron teşekkür etti

39 yaşındaki Macron, Twitter hesabı üzerinden yaptığı Fransızca ve Almanca paylaşımda, bu ödüle layık görülmesinden dolayı teşekkür etti. Macron, "Bu şereften dolayı teşekkür ederim. Avrupa savunulmayı ve yeniden yapılandırılmayı hak ediyor” ifadesini kullandı.

Macron’a ödülü 10 Mayıs 2018 tarihinde Aachen'da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

Merkel de ödülü alanlar arasında

1950 yılından bu yana Avrupa'nın gelişmesi ve bütünleşmesi için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü'ne layık görülenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Papa Françesko, eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi isimler bulunuyor.

DW/AFP, JD/BD

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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