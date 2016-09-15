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Spor

2018 Şampiyonlar Ligi finalinin adresi belli oldu

"Bu, bizim için mükemmel bir haber"

15 Eylül 2016 15:51

2018 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanmasına karar verildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Facabook hesabından yaptığı açıklamada, "2018 Şampiyonlar Ligi finali Ukrayna'da oynanacak. UEFA, konuyla ilgili kararı az önce verdi" ifadesini kullandı. Ukrayna'nın organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirten Poroşenko, "Bu, bizim için mükemmel bir haber" dedi.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andrey Pavelko da Twitter hesabından, "Birçok ülke için mümkün olmayan bir şeyi başardık. Kiev, 2018 yılında Şampiyonlar Ligifinaline ev sahipliği yapacak. Ukraynalıların en iyisine layık olduğunu bir kez daha gösterdik. Finalin örnek olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" açıklamasını yaptı.

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2018 Şampiyonlar Ligi finaliUkraynaKiev

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