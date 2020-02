2018 Oscar Ödül Töreni'ni farklı kılan 8 neden

"Ve kazanan... La La Land (Aşıklar Şehri)!"

Bu anonsun ardından En İyi Film Oscarı'nı kazananın aslında Moonlight (Ay Işığı) filminin olduğunun anlaşılmasının üzerinden bir yıl geçti.

Ancak tek bir yılda Hollywood'da çok fazla şey değişti.

Nu nedenle 90. Akademi Ödül Töreni'ni farklı kılan 8 neden var.

Zarf şakalarına hazırlıklı olun.

Oscar Ödül Törenini sunacak olan Amerikalı oyuncu, komedyen ve seslendirme sanatçısı Jimmy Kimmel, ödül töreni tanıtım videosunda bu espirilerin bir kısmını yaptı bile.

Videoda Jimmy Kimmel kendisini kabuslarında zarfların ve isimlerin karıştırıldığı olayların ortasında buluyor.

Geçen yıl yanlış zarfı veren oyuncu Warren Beatty de videoda kendisine eşlik ediyor.

Oyların sayılmasından sorumlu uluslararası denetim ve muhasebe şirketi PricewaterhouseCoopers birkaç değişikliğe gideceğini açıkladı.

Geçen yılki Oscar Ödül Töreni'nde zarfları karıştıran Martha Ruiz ve Brian Cullinan, bu yıl zarflardan sorumlu olmayacaklar, ancak halen şirket için çalışıyorlar.

Bu yıl sahnenin yanında duran ve zarflardan sorumlu iki kişiye ek olarak üçüncü bir kişi kontol odasında olacak. Görevliler kazananları ezberleyecek.

Her üç görevli, yanlış giden bir şeylerin olması durumunda ne yapacaklarına dair prova yapacak.

Her sunucu ve sahne müdürü, zarfı teslim etmeden önce doğru zarfı teslim ettiklerini doğrulayacak.

Geçen yıl Warren Beatty'ye yanlış zarf verilmişti.

Şirket çalışanları tören boyunca cep telefonlarını ve sosyal medyayı kullanmaktan men edilecek. Yanlış zarf verilmeden önce çalışan Brian Cullinan'ın tweet attığı ortaya çıkmıştı.

Geleneksel olarak bir önceki yılın En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü takdim eder. Bunun tersi de geçerli.

Oscar Ödül Töreni'ndeki görevinden çekildi

Hollywood yıldızı Ben Affleck'in erkek kardeşi Casey Affleck, 2010 yılında sette tacizde bulunduğu suçlamasıyla iki kadın tarafından dava edilmişti.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü onun yerine ödülün eski sahipleri Jodie Foster ve Jennifer Lawrence açıklayacak.

Oscar'ları takdim edecek sunucular arasında Tiffany Haddish, Gina Rodriguez, Lin-Manuel Miranda ve Lupita Nyong'o gibi isimler var.

Daniela Vega ödül törenindeki göreviyle tarih yazacak. Akademi Ödülleri'ni sunacak ilk trans kadın olduğu düşünülüyor. Vega, En İyi Yabancı Film adayı A Fantastic Woman'ın (Harika Bir Kadın) yıldızı.

Ödülü takdim edecek diğer kişiler arasında Jodie Foster, Mark Hamill, Greta Gerwig, Helen Mirren, Tom Holland, Gal Gadot, Laura Dern ve Zendaya var.

Hollywood hâlâ sinemada kadınların temsili konusunda başarısız, ancak en azından ödül töreninde bunu değiştirmek için bazı adımlar atıldı.

Rachel Morrison En İyi Görüntü Yönetmeni dalında aday gösterilen ilk kadın oldu.

Greta Gerwig de Lady Bird filmiyle En İyi Yönetmen dalında aday gösterilen beşinci kadın oldu.

İlk Akademi Ödülleri Töreni 16 Mayıs 1929'da gerçekleşti, ancak bu yılki ödüllerin iki adayı bu tarihten bir önceki yıl doğmuştu.

Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) filmiyle En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü için aday gösterilen James Ivory, 7 Haziran 1928 doğumlu.

Faces Places (Yüzler Yerler) belgeseliyle En İyi Belgesel Ödülü'ne aday olan Agnes Varda ise 30 Mayıs 1928.

Kazanırlarsa, şimdiye kadar en yaş almış Oscar sahibi olacaklar.

Time's Up

Bu yazının yazıldığı ana kadar, Altın Küre ve Bafta ödül törenlerinde olduğu gibi kırmızı halıda siyah giyinilmesine ilişkin bir çağrı yapılmadı.

Ancak Hollywood'u geçen yıldan beri sarsan taciz skandalı sadece kırmızı halıda değil tören boyunca da gündemde olacak.

Yıldızlar törene beyaz gülle gelebilir ya da törene partnerleri yerine kadın hakları aktivistlerini davet edebilir.

Hollywood'un ünlü yapımcısı Oscar Ödül Töreni'nde kendisine en çok teşekkür edilen isim olabilir.

Şimdiye kadar yapımcılığını üstlendiği filmlerden en iyi kadın ve en iyi erkek oyuncu ödüllerinin sahipleri ona teşekkür etti.

En İyi Film Ödülü'nü kazanan bazı filmler de onun şirketi tarafından yapılmıştı.

Geçen yıllarda varlığının hissedilmesi kadar bu yıl da yokluğu hissedilecek.

iflas koruma başvurusunda bulunacağını

Törenin sunucusu Jimmy Kimmel açılış konuşmasında konuya gönderme yapabilir de, yapmayabilir de.

En İyi Film Ödülü'nü kimin alacağı halen belirsiz.

Şu an itibarıyla En İyi Film dalında The Shape of Water (Suyun Sesi) ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Ebbing, Missouri Dışında Üç Bilboard) filmleri öne çıkıyor, ancak eleştirmenler her gün fikirlerini değiştiriyor.

Aday gösterilen filmlerin düşük gişe yapması da, halkın izlediği filmlerle ödül alan filmlerin farklı olduğu eleştirilerini beraberinde getiriyor.