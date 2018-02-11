2018 Kış Olimpiyatları'nda ilk altın madalyayı kazanan İsveçli kadın sporcu Charlotte oldu!

Son bölümde yaptığı muhteşem atakla Marit Bjoergen'in altın madalya hayallerini söndüren İsveçli sporcu Charlotte Kalla, kadınlar skiatlonda mutlu sona ulaştı.

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'ndaki ilk madalya mücadelesi, kadınlar skiatlon 2 x 7.5 kilometre yarışında yaşandı.

Yarışın ilk yarısındaki klasik disiplin bölümü Norveçli sporcuların kontrolünde geçerken, 7.5 kilometre itibariyle yapılan kayak değişimi sonucunda ilk üç sıra Heidi Weng, Ingvild Flugstad Oestberg ve Marit Bjoerngen'den oluşan Norveçlilerin oldu.

Serbest disiplinde geçilen ikinci bölümde inisiyatif alan ilk isim, son iki olimpiyatın şampiyonu Marit Bjoerngen'di. Üst üste üç şampiyonlukla olimpiyat tarihinde bunu başaran ilk kayaklı koşucu olmayı hedefleyen Bjoerngen vatandaşlarının önüne geçerek tempo artırdı. Ancak tecrübeli sporcunun hayallerini yıkan isim Charlotte Kalla oldu. İlk olarak tecrübeli rakibinin temposuna ayak uyduran İsveçli sporcu, 11.25 kilometre itibariyle başlayan son turda atağını gerçekleştirdi ve 40:44.9'luk derecesiyle yarışı ilk sırada tamamladı.

Formda geçirdiği sezonu olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandıran 30 yaşındaki Kalla, skiatlonda ilk olmak üzere kayaklı koşu müsabakalarında kariyerinin üçüncü altın madalyasını elde etti ve İsveç tarihinin en başarılı kadın kayaklı koşucusu olarak tarihe geçti.

Kalla'nın 7.8 saniye arkasında ikinci sırada yer alarak gümüş madalyaya uzanan Marit Bjoerngen ise, beşinci kez katıldığı kış olimpiyatlarında 11. madalyasını kazandı ve olimpiyat tarihinin en fazla madalyaya sahip kadın sporcusu oldu.

Yarış sonucunda podyumu tamamlayan isimse Finlandiya'dan Krista Parmakoski oldu.

(Eurosport)