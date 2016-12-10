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Spor

2018 finali Lyon'da oynanacak

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nden 2018 tarihinden itibaren maç saatlerinin farklı zaman dilimlerinde yapacağını açıkladı

10 Aralık 2016 12:28

2018 UEFA Avrupa Ligi Final karşılaşması, Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak.

UEFA İcra Kurulu toplantısı, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2018 UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasına Fransa'nın Lyon kentinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Ceferin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2021 yıllarında oynanacak maçların, taraftarların daha fazla karşılaşmayı takip edebilmesi adına farklı zaman dilimlerinde yapılacağını belirtti. Buna göre TSİ 21.00'da 2 maç ve TSİ 23.00'da 6 karşılaşma oynanacak.

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