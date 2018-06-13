2018 FIFA Dünya Kupası başlıyor; işte fikstür

Dünya Kupası'ndaki açılış maçı, ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında geçecek. Müsabaka, 14 Haziran 2018 tarihinde TSİ 18:00'de başlayacak. Karşılaşma Luzhniki Stadı'nda oynanacak.

Turnuvanın açılış gününde oynanacak tek maç bu olacak. Sonrasındaki günlerde ise günde üç maç ve hatta bazen dört maç ekranlarınızda olacak.

2018 Dünya Kupası finali ne zaman?

Turnuva 15 Temmuz 2018'de TSİ 18:00'de oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. Üçüncülük maçı ise aynı gün daha erken bir saatte oynanacak.

Turnuvanın yarı final maçları 10 ve 11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Turnuvadaki son dört maçın tamamı, Moskova'daki Luzhniki ve Saint Petersburg'daki Krestovsky Stadyumlarında oynanacak. Turnuva Rusya'da düzenlenecek. 11 şehirdeki 12 stadyum maçlara ev sahipliği yapacaklar.

Bu 12 stadyumdan 10'u ya tamamen yeni, ya da son beş yılda yapıldı. Moskova'dkai Luzhniki Stadyumu ve Yekaterinburg'daki Merkez Stadyumu ise eski statlar fakat turnuva için restore edildiler.

Turnuvaya katılacak takımlar şöyle:

Maçlar Türkiye'deki futbolseverler için TRT 1 ve TRT Spor kanallarından naklen yayınlanacak.

Sekiz grupta 29 Haziran'a kadar toplam 48 karşılaşma oynanacak. İkinci tur maçları 30 Haziran'da başlayacak, final ise 15 Temmuz'da Moskova'da oynanacak.

İşte 2018 Dünya Kupası grupları ve fikstürü: