Belçika, 2018 Dünya Kupası\'na katılmayı garantiledi

İSTANBUL (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nin 8. haftası, 3 grupta yapılan 9 maçla başladı. Rusya\'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası\'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

H Grubu\'nda Yunanistan\'a konuk olan Belçika, maçtan 2-1 galip ayrılarak 2018 Dünya Kupası\'na gitmeyi garantiledi.

Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Fransa-Lüksemburg: 0-0

Hollanda-Bulgaristan: 3-1

Belarus-İsveç: 0-4

B Grubu:

Macaristan-Portekiz: 0-1

Faroe Adaları-Andorra: 1-0

Letonya-İsviçre: 0-3

H Grubu:

Estonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0

Cebelitarık-Bosna Hersek: 0-4

Yunanistan-Belçika: 1-2

