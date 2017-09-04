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Spor

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Belçika, 2018 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi İSTANBUL (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 8

04 Eylül 2017 03:00

Belçika, 2018 Dünya Kupası\'na katılmayı garantiledi

İSTANBUL (DHA) - 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nin 8. haftası, 3 grupta yapılan 9 maçla başladı. Rusya\'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası\'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
H Grubu\'nda Yunanistan\'a konuk olan Belçika, maçtan 2-1 galip ayrılarak 2018 Dünya Kupası\'na gitmeyi garantiledi.
Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Fransa-Lüksemburg: 0-0
Hollanda-Bulgaristan: 3-1
Belarus-İsveç: 0-4
B Grubu:
Macaristan-Portekiz: 0-1
Faroe Adaları-Andorra: 1-0
Letonya-İsviçre: 0-3
H Grubu:
Estonya-Kıbrıs Rum Kesimi: 1-0
Cebelitarık-Bosna Hersek: 0-4
Yunanistan-Belçika: 1-2
 

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