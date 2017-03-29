2018 Dünya Kupası'nı garantileyen ilk takım Brezilya oldu

Brezilya, Uruguay’ın Peru’ya 2-1 yenilmesinin ardından Dünya Kupası’na gitmeye hak kazandı.

Bir gün once Paraguay’ı 3-0 ile geçen ‘sambacılar’ üçüncü sıradaki Uruguay’ın sürpriz mağlubiyetiyle eleme maçlarının bitimine 4 hafta kala Rusya’yı garantiledi.

Dünya Kupası Güney Amerika Grubu’nda 14 hafta sonunda Brezilya 33 puanla lider. Onu 10 puan geriden Kolombiya, 11 puan geriden de Uruguay ve Şili takip ediyor. İlk 4 direkt Dünya Kupası’na gidiyor. 5.’liği elde eden ise play-off oynuyor. Messi’li Arjantin de 22 puanla beşinci sırada.