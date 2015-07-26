2018 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nin kura çekimi kupaya da ev sahipliği yapacak Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki Konstantin Sarayı'nda yapıldı. Türkiye, 5 takımdan oluşan I Grubu'na düşerken rakipleri Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Finlandiya oldu.

Rusya'da yapılacak 2018 FIFA Dünya Kupası eleme grubu kuraları Rusya'da çekildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Sepp Blatter'in de hazır bulunduğu kura çekiminde Türkiye'yi, Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Servet Yardımcı temsil etti.



Kura çekimine 4. torbadan katılan Türkiye, 5 takımdan oluşan iki gruptan biri olan I Grubu'na düştü. A Milliler bu gurupta Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna ve Finalnadiya ile mücadele edecek.



Gruplarında ilk sırayı alan takımlar 2018 FIFA Dünya Kupası'na direk olarak katılma hakkı kazanırken, gruplarında 2. sırayı alan 8 takım play-off maçı oynayacak. Grubunu 2. sırada bitiren 'en kötü 2.' ise play-off hakkı kazanamayacak.

Kura çekimi öncesinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin bir konuşma yaparken, FIFA Başkanı Sepp Blatter de yanındaydı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan FIFA'daki yolsuzluk soruşturması sırasında Blatter'e en büyük destek Putin'den gelmişti.





Bierhoff ve Kerzhakov çekti

Kura çekimi töreninde Avrupa kıtası gruplarını eski Alman golcü Oliver Bierhoff ile Rus futbolcu Kerzhakov yaparken Avrupa kıtasının en dikkat çekici grupları Hollanda ile Fransa'nın bulunduğu A Grubu ile İspanya ve İtalya'nın bulunduğu G Grubu oluşturdu.



2018 FIFA Dünya Kupası için oluşan Avrupa grupları şu şekilde;



A GRUBU: Hollanda, Fransa, İsveç, Bulgaristan, Belarus, Lüksemburg

B GRUBU: Portekiz, İsviçre, Macaristan, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

C GRUBU: Almanya, Çek Cumhuriyeti, Norveç, Azerbaycan, Kuzey İrlanda, San Marino

D GRUBU: Galler, Avusturya, Sırbistan, İrlanca Cumhuriyeti, Gürcistan, Moldova

E GRUBU: Romanya, Danimarka, Polonya, Kazakistan, Ermenistan, Karadağ

F GRUBU: İngiltere, Slovakya, Slovenya, İskoçya, Malta, Litvanya

G GRUBU: İspanya, İtalya, Liechtenstein, Makedonya, İsrail, Arnavutluk

H GRUBU: Belçika, Bosna Hersek, Yunanistan; Güney Kıbrıs, Estonya

I GRUBU: Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna; TÜRKİYE, Finlandiya