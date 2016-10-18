T24 LogoT24 Logo
Spor

2018 Dünya Kupası'nda konser yasağı!

Yasak kararına gerekçe olarak, zemin kalitesinin bozulması gösterildi

18 Ekim 2016 17:02

FIFA, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlarda konser verilmesini yasakladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası'nda karşılaşmaların oynanacağı statlarda, maç gününden 2 ay önce konser verilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, sahaların zarar gördüğü ve zeminin kalitesinin bozulduğu için böyle bir uygulamaya gidildiği belirtildi.

Fransa Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörü Didier Deschamps, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Marsilya'nın Veledrome Stadı'nda Fransa ile Arnavutluk arasında oynanan maçta, karşılaşmadan birkaç gün önce statta konser verildiği için zeminin bozuk olduğunu söylemiş, şikâyette bulunmuştu.

Rusya'nın 11 farklı şehrinde oynanacak 2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran 2018'de Moskova'daki Lujniki Stadı'nda yapılacak maçla başlayacak ve 15 Temmuz'da sona erecek.

ETİKETLER

2018 Dünya KupasıRusyaFIFAkonser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24