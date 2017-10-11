2018 Dünya Kupası'na katılacak 23 takım belli oldu; 9'u Kasım'da oynanacak maçlarla belirlenecek

FIFA 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek 32 takımdan 23'ü belli oldu. 32 takımla gerçekleştirilecek finallere katılacak olan 9 takım ise Kasım ayında oynanacak olan maçlarla belli olacak.

Katılması kesinleşen takımlar

Avrupa: Rusya (Ev sahibi), Belçika, Almanya, İngiltere, İspanya, Polonya, İzlanda, Sırbistan, Portekiz, Fransa

Güney Amerika: Brezilya, Uruguay, Arjantin, Kolombiya

Asya: İran, Güney Kore, Japonya, Suudi Arabistan

Afrika: Nijerya, Mısır

Kuzey-Orta Amerika: Meksika, Kosta Rika, Panama

Finallerde mücadele edecek diğer 9 takım Kasım ayındaki maçlarla belli olacak. Bunların ikisi kıtalar arası play-off maçlarıyla belirlenecek.

Bu eşleşmeler şöyle:

Peru-Yeni Zelanda

Honduras-Avustralya

Avrupa'dan dört takım daha eleme gruplarının en iyi sekiz ikincisi arasındaki play-off maçlarından çıkacak. Burada İsveç, İsviçre, Kuzey İrlanda, İrlanda, Danimarka, İtalya, Yunanistan ve Hırvatistan mücadele edecek.

Afrika'da ise üç grupta mücadele son maçlara kaldı. A Grubu'nda Tunus, Rusya biletini büyük ölçüde cebine koymuş durumda. Son haftaya üç puan önde giren Tunus, son sıradaki Libya'yı konuk edecek.

C Grubu'nda Fas 9, Fildişi 8 puanda. Son maç Fildişi-Fas... D Grubu'nda ise Senegal biri tekrarlandığı için iki Güney Afrika maçı oynayacak. Birini kazanması bile finallere katılması için yeterli.