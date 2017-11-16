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Spor

2018 Dünya Kupası'na gidecek 32 takım belli oldu

2018 Dünya Kupası'na gidecek 32 takım belli oldu 14 Avrupa ülkesi yer alıyor 8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 Afrika, 5 de Asya temsilcisi Rusya'da mücadele edecek Kupa tarihinde ilk kez 3 İskandinav ülkesi boy gösterecek  İstanbul DHA Rusya'nın

16 Kasım 2017 13:25

2018 Dünya Kupası\'na gidecek 32 takım belli oldu

14 Avrupa ülkesi yer alıyor

8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 Afrika, 5 de Asya temsilcisi Rusya\'da mücadele edecek

Kupa tarihinde ilk kez 3 İskandinav ülkesi boy gösterecek 

İstanbul DHA

Rusya\'nın evsahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası elemeleri tamamlandı.
Dünya Kupasına son bilet Peru\'nun oldu. 0-0\'ın rövanşında Yeni Zelanda\'yı 2-0 mağlup eden Peru, Rusya\'daki finallere gitmeye hak kazandı.
Kupa tarihinde ilk kez 3 İskandinav ülkesi boy gösterecek ve bu 3 ülke; Danimarka, İzlanda ve İsveç aynı torbada yer aldılar. 
AVRUPA\'DAN 14 ÜLKE
8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 Afrika, 5 de Asya temsilcisi Rusya\'da mücadele edecek. En çok ülke ise 14 temsilci ile ise Avrupa kıtasından olacak.
Dünya kupasına giden 32 ülke şöyle:
Rusya, Almanya, Brezilya, Fransa, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya; İspanya, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Peru, Uruguay, Hırvatistan, İsviçre, İsveç; Danimarka, İzlanda, Sırbistan, Kosta Rika, Tunus, Mısır, Senegal, İran; Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan

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