2018 Dünya Kupası kura çekimi yapıldı

İSTANBUL, (DHA)

2018 Dünya Kupası\'nın kura çekimi yapıldı.

Rusya\'nın başkenti Moskova\'da bulunan Kremlin Sarayı\'nda yapılan kura çekimine ülke yetkililerinin yanı sıra futbol dünyasının önemli isimleri katıldı. Kura çekiminde konuklara birçok görsel şov sunuldu.

Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya\'da düzenlenecek. Açılış maçı 14 Haziran 2018\'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:

- A GRUBU -

Rusya

Uruguay

Mısır

Suudi Arabistan

- B GRUBU -

Portekiz

İspanya

İran

Fas

- C GRUBU -

Fransa

Peru

Danimarka

Avustralya

- D GRUBU -

Arjantin

Hırvatistan

İzlanda

Nijerya

- E GRUBU -

Brezilya

İsviçre

Kosta Rika

Sırbistan

- F GRUBU -

Almanya

Meksika

İsveç

Güney Kore

- G GRUBU -

Belçika

İngiltere

Tunus

Panama

- H GRUBU -

Polonya

Kolombiya

Senegal

Japonya