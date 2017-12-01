2018 Dünya Kupası kura çekimi yapıldı

İSTANBUL, (DHA)
2018 Dünya Kupası\'nın kura çekimi yapıldı.
Rusya\'nın başkenti Moskova\'da bulunan Kremlin Sarayı\'nda yapılan kura çekimine ülke yetkililerinin yanı sıra futbol dünyasının önemli isimleri katıldı. Kura çekiminde konuklara birçok görsel şov sunuldu.
Dünya Kupası, 14 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya\'da düzenlenecek. Açılış maçı 14 Haziran 2018\'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak.
Kura çekiminin ardından oluşan gruplar şu şekilde:
- A GRUBU -
Rusya
Uruguay
Mısır
Suudi Arabistan
- B GRUBU -
Portekiz
İspanya
İran
Fas
- C GRUBU -
Fransa
Peru
Danimarka
Avustralya
- D GRUBU -
Arjantin
Hırvatistan
İzlanda
Nijerya
- E GRUBU -
Brezilya
İsviçre
Kosta Rika
Sırbistan
- F GRUBU -
Almanya
Meksika
İsveç
Güney Kore
- G GRUBU -
Belçika
İngiltere
Tunus
Panama
- H GRUBU -
Polonya
Kolombiya
Senegal
Japonya