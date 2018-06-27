2018 Dünya Kupası: Futbol hâlâ cinsiyetçi mi?

Sene olmuş 2018, artık kadınların futboldan anlamasına, futbol hakkında konuşmasına veya sadece bir maç izlemesine itiraz eden yoktur değil mi?

Ama Dünya Kupası'ndaki bazı olaylar bu güzel oyunda ne kadar değişim olduğunun ve kadınlara haksızlık edilip edilmediğini sorgulanmasına yol açtı.

Salı günü fotoğraf ajansı Getty Images "Dünya Kupası'nın en ateşli taraftarları" adlı bir fotoğraf galerisi yayınladı ve galerideki ateşli taraftarların tamamı genç kadınlardı.

Ajansın Twitter'da da paylaştığı galeri tepki çekti, Futbolda Kadınlar (Women in Football) adlı bir Twitter hesabı "Artık devir değişti, siz niye değişmiyorsunuz?" diye sordu.

Tweet bir süre sonra Getty tarafından kaldırıldı ve ajans "pişman oldukları bir muhakeme hatası yaptıklarını" açıkladı. Getty ayrıca olayla ilgili iç soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Kadın spor yorumcuları hor görüldü, eleştirildi ve hem kamera karşısında hem de sosyal medyada taraftarlar ve diğer yorumcular tarafından taciz edildi.

Brezilyalı spor muhabiri Julia Guimareas, Yekaterinburg'dan yaptığı yayında taciz edildi, tacizcinin öpücüğünden uzaklaşarak kurtulabildi.

Guimareas tacizcinin arkasından "Yapma. Bir daha asla böyle bir şey yapma. Bu yanlış" diye bağırdı ve özür dilemesini sağladı. Guimareas'ın tacizciye karşı duruşunu tebrik eden bir tweet 64 binden fazla beğenildi.

Bir Deutsche Welle muhabiri de canlı yayında taciz edildi.

Futbolcuların isimlerini doğru okuduğu için hedef alındı

Avustralyalı SBS Dünya Kupası Lucy Zelic ise futbolcuların isimlerini doğru okuduğu için, yani Avustralya'da okunduğu gibi değil kendi ülkelerinde okunduğu haliyle okuduğu için sosyal medyada troller tarafından hedef alındı.

Maçları birlikte anlattığı Craig Foster, Zelic'i eleştirenlere yanıt vererek farklı dil ve kültürlere saygı duyduklarını açıklamak zorunda kaldı.

Bu dünya kupasında kadınlar açısından bazı ilkler de yaşandı ve bu durum kadın spor yorumcularını daha görünür kıldı.

BBC'den Vicki Sparks, İngiltere'de bir Dünya Kupası maçını canlı yayında anlatan ilk kadın oldu. ABD'de de Fox ve Telemundu kanalları Kuzey Amerika'da aynı ilki gerçekleştirdi.

Fakat herkes bunu olumlu bir gelişme olarak görmedi. Eski futbolcu Jason Cundy, kadınların seslerinin futbol yorumu için çok tiz olduğunu söyleyince eleştiri yağmuruna tutuldu.

Bazı gözlemciler ise maçlarda kameraların genç kadın taraftarlara çok fazla odaklanmasını ve kadın taraftarların çekiciliğini oylatan Twitter hesaplarını eleştirdi.

"Merhaba arkadaşlar, bu Dünya Kupası ne hakkında? Futbol mu yoksa kadınları nesneleştirme mi? Bütün haber akışım dünyanın dört bir yanından düz karınlı güzel kadınlarla doldu."

"Bu Dünya Kupası'nın kadınları nesneleştirmesinden bıktım. Kupada kadınlardan yalnızca görünüşleri ve tenlerini ne kadar gösterdikleriyle bahsediliyor… Yukardaki görseli paylaşarak takipçilerinden onları oylamasını isteyen hesap gibi."

Sahte taraftarlar

Öte yandan Çin'de maçları takip eden kadınlara huzur verilmiyor. Kadınlar 'sahte taraftar' olmakla suçlanıyor.

İnternette dolaşan paylaşımlarda kadınların futboldan anlamadıkları, Dünya Kupası'nı yalnızca erkek arkadaşlarını etkilemek, ilgi çekmek veya yakışıklı ve kaslı futbolcuları görmek için izlediklerine yönelik yorumlar yer alıyor.

Paylaşılan karikatürlerden birinde eşiyle birlikte futbol izleyen bir kadın "Bu Çin Süper Ligi mi? Dünya Kupası'ysa Çin niye yok? (Basketbolcu) Yao Ming iyi oyuncuydu neden elemeleri geçemedik?" gibi sorular sorduktan sonra eşi ona kredi kartını vererek alışverişe gitmesini söylüyor.

Fakat kadın taraftarlar bu yorumlarla mücadele ediyor. Kurulan bir blogda erkek futbol takımının kötü performansına karşı kadın futbol takımının performansından bahsediliyor.

Televizyonda futboldan bahseden bir kadın görmek size garip geliyorsa BBC Spor Muhabiri Dan Walker'ın şu bilge sözlerini hatırlayın: "Buna alışın. Hepimiz Dünya Kupası'nın keyfini çıkarabiliriz."

"Kadınlar futbolu seviyor, futbol oynuyor ve futbolu analiz edebiliyor. Siz bunları yapmaya devam edebilirsiniz. Bir erkek olarak onların bilgileri, varlıkları veya uzmanları nedeniyle tehdit altında hissetmenize gerek yok. Buna alışın. Hepimiz Dünya Kupası'nın keyfini çıkarabiliriz."