-2018 DÜNYA KUPASI AVRUPA'DA ZÜRİH (A.A) - 16.10.2010 - ABD'nin, 2018 yılında düzenlenecek Dünya Kupası'nın evsahipliği adaylığından çekilmesiyle, bu organizasyonun Avrupa'da yapılması kesinlik kazandı. ABD Futbol Federasyonu Başkanı Sunil Gulati, 2022 Dünya Kupası adaylığına odaklanacaklarını, bu nedenle 2018'deki organizasyonun adaylığından çekildiklerini söyledi. Gulati, bir süredir FIFA ve UEFA ile sadece 2022 adaylığına odaklanma konusunda görüşmelerde bulunduklarını, ABD'nin evsahipliği olasılığını artırmak için 2018 yılı için yaptıkları adaylık başvurusunu çekmelerinin en doğru hareket olacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından, 2018 Dünya Kupası'nın Avrupa'da oynanacağı kesinleşti. ABD'nin çekilmesiyle sadece Avrupa'dan, İngiltere, Rusya, Hollanda-Belçika, ve İspanya-Portekiz'in adaylıkları kaldı. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da organize edilmişti. 2014'e ise Brezilya evsahipliği yapacak. 2018 ve 2022 Dünya Kupalarının evsahibi ise FIFA tarafından 2 Aralıkta belirlenecek. Diğer taraftan İngiltere de üst üste iki organizasyon Avrupa kıtasında yapılamayacağından dolayı, 2022 için yaptığı adaylık başvurusunu geri çekti.