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Spor

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne 4 grupta oynanan 10 maçla devam edildi. Gecenin en farklı skorunu San Marino'yu deplasmanda 8-0 yenen Almanya aldı

12 Kasım 2016 03:34

Rusya'da gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nin Avrupa ayağında 4. maçlar başladı. A, C, E ve F gruplarında oynanan 10 maçla devam edildi.

Ermenistan, 2-0 geriye düştüğü Karadağ maçını ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanırken, C Grubu'nda Almanya, San Marino'yu 8-0'la geçerek, gecenin en farklı skorunu aldı.

Dünyanın en eski milli karşılaşmasında ise İngiltere ve İskoçya karşı karşıya geldi. İngiltere, Sturridge, Lallana ve Cahill'in golleriyle İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.

İşte gecenin maçları ve alınan skorlar. 

 

A Grubu

 

Fransa 2 - 1 İsveç (Goller: Pogba, Payet - Forsberg)

Fransa, İsveç'i Pogba ve Payet'nin golleriyle 2-1 yenmeyi başardı.

C Grubu

 

Çek Cumhuriyeti 2 - 1 Norveç (Goller: Krmenick, Zmrhal - Diomande)

Kuzey İrlanda 4 - 0 Azerbaycan (Goller:Lafferty, McAuley, McLaughlin) 

San Marino 0 - 8 Almanya (Goller: Khedira, Gnabry 3, Hector 2, Stefanelli kk, Voland)

 

E Grubu

 

Ermenistan 3 - 2 Karadağ (Goller: Grigoryan, Haroyan, Ghazaryan - Kojasevic, Jovetic)

Danimarka 4 - 1 Kazakistan (Goller: Cornelius, Eriksen 2, Ankersen - Suyumbayev

Romanya 0 - 3 Polonya (Goller: Grosicki, Lewandowski 2)

Ermenistan, 2-0 gerişe düştüğü maçı 3-2 kazanmasını bildi.

 

F Grubu

 

İngiltere 3 - 0 İskoçya (Goller: Sturridge, Lallana ve Cahill)

Malta 0 - 1 Slovenya (Goller: Verbic) 

Slovakya 4 - 0 Litvanya (Goller: Nemec, Kucka, Skertel, Hamsik)

İngiltere, İskoçya'yı 3-0 yendi.

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