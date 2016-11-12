2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Rusya'da gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nin Avrupa ayağında 4. maçlar başladı. A, C, E ve F gruplarında oynanan 10 maçla devam edildi.

Ermenistan, 2-0 geriye düştüğü Karadağ maçını ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanırken, C Grubu'nda Almanya, San Marino'yu 8-0'la geçerek, gecenin en farklı skorunu aldı.

Dünyanın en eski milli karşılaşmasında ise İngiltere ve İskoçya karşı karşıya geldi. İngiltere, Sturridge, Lallana ve Cahill'in golleriyle İskoçya'yı 3-0 mağlup etti.

İşte gecenin maçları ve alınan skorlar.

A Grubu

Fransa 2 - 1 İsveç (Goller: Pogba, Payet - Forsberg)

C Grubu

Çek Cumhuriyeti 2 - 1 Norveç (Goller: Krmenick, Zmrhal - Diomande)

Kuzey İrlanda 4 - 0 Azerbaycan (Goller:Lafferty, McAuley, McLaughlin)

San Marino 0 - 8 Almanya (Goller: Khedira, Gnabry 3, Hector 2, Stefanelli kk, Voland)

E Grubu

Ermenistan 3 - 2 Karadağ (Goller: Grigoryan, Haroyan, Ghazaryan - Kojasevic, Jovetic)

Danimarka 4 - 1 Kazakistan (Goller: Cornelius, Eriksen 2, Ankersen - Suyumbayev

Romanya 0 - 3 Polonya (Goller: Grosicki, Lewandowski 2)

F Grubu

İngiltere 3 - 0 İskoçya (Goller: Sturridge, Lallana ve Cahill)



Malta 0 - 1 Slovenya (Goller: Verbic)



Slovakya 4 - 0 Litvanya (Goller: Nemec, Kucka, Skertel, Hamsik)