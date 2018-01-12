2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı Erciyes'te başladı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun Türkiye etaplarının ilki Erciyes Kayak Merkezinde başladı. 11 ülkeden 38 takımın katıldığı mücadeleler havanın eksi 4 derece olmasına rağmen nefes kesti.

Kış sporlarının merkezi haline gelen Erciyes Kayak Merkezi, 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etabına ev sahipliği yaptı. 14 Ocak\'ta ilk etabı sona erecek mücadelelerde tipi ve eksi 4 derece hava sıcaklığına rağmen başa baş mücadeleler dikkat çekti. Türkiye başta olmak üzere Belçika, Çekya, İsviçre, İtalya, Letonya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Slovakya\'nın katıldığı voleybol turnuvasına 18\'i kadın, 20\'si erkek olmak üzere toplam 38 takım katıldı. Kupa mücadelesi hakkında bilgi veren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, \"Kar voleybolu Türkiye\'de uluslararası 2\'nci organizasyonudur. Avrupa Turu 5 etaptan oluşuyor. İkisi Türkiye\'de diğer etapların 2\'si İtalya ve Slovakya\'da gerçekleştirilecek. Bu yılın en önemli özelliği de ilk defa Avusturya\'da resmi olarak Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Bu turnuvada alınan puanlar o şampiyonda etkili olacak. Erciyes\'e önemli yatırımlar yapıldı. Bizlerde Voleybol Federasyonu olarak kar şampiyonası ile katkı sağladık. İlerleyen yıllarda katılım daha da artacaktır. Bu eleme maçları yayınlanıyor. Pazar günü final maçları oynanacak\" dedi.

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- Şampiyonadan genel görüntü

- Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş konuşması

- Genel detaylar