2018 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu Uludağ Etabı sona erdi

BURSA, (DHA)

2018 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu\'nda Uludağ Etabı\'nda bugün oynanan maçlarından ardından tamamlandı. Kadınlarda Aleyna Vence-Buğra Eryıldız, erkeklerde ise Dainov Ruslan-Myskiv Tasar çifti şampiyonluğa ulaştı.

2018 CEV Avrupa Kar Voleybolu Turu Uludağ Etabı\'nda bugün oynanan final maçlarından sona erdi. Bayanlar kategorisinde final maçında; millilerimiz Aleyna Vence/Buğra Eryıldız ikilisi ile Slovakya’dan Poszmikova/Jurenkova ikilisi karşı karşıya geldi. 1 numaralı kortta oynanan müsabakada rakibini 11-6, 11-6 ve 11-4‘lük setlerle 3-0 mağlup eden Aleyna Vence/Buğra Eryıldızikilisi, 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Uludağ Etabı’nı şampiyon olarak tamamladı ve altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler kategorisinde final maçında ise; Rusya’dan Daianov/Myskiv ikilisi ile vatandaşları Bykanov/Hudyakov ikilisi ile karşı karşıya geldi. 1 numaralı kortta oynanan müsabakada rakibini 11-9, 9-11, 11-7, 7-11 ve 11-9‘luk setlerle 3-2 mağlup eden Daianov/Myskiv ikilisi turnuvayı şampiyon olarak noktaladı ve altın madalyanın sahibi oldu.

MİLLİLERİMİZDEN ALTIN MADALYA

Ardından sporcular yapılan törenle, madalya ve ödüllerine kavuştu. Bayanlar kategorisinin şampiyonları Aleyna Vence - Buğra Eryıldız ikilisine madalyalarını; Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, kupalarını; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Poszmikova Silvia – Jurenkova Romana ikilisi madalyalarını Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Cumbul, kupalarını CEV Teknik Temsilcisi Pier Paulo Murgioni‘den aldılar. Turnuvanın üçüncüsü olan Liudmila Dayanova – Dabizha Ksenia ikilisine ise madalyalarını; Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul, kupalarını TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener verdi.

ERKEKLERDE ŞAMPİYON RUSLAN-TARAS ÇİFTİ

Erkekler kategorisinin şampiyonları Dainov Ruslan – Myskiv Taras ikilisine ise madalyalarını; Teleferik Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, kupalarını; TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş verdi. Turnuvayı ikinci olarak tamamlayan Bykanov Ruslan – Hudyakov Maksim ikilisi madalyalarını Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Cumbul, kupalarını CEV Teknik Temsilcisi Pier Paulo Murgioni verdi. Turnuvanın üçüncüsü olan Bogatov / Rakusov ikilisine ise madalyalarını Teleferik Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hande Cumbul, kupalarını; TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener verdi.

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