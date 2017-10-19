2018 bütçesinde toplam harç gelirleri yüzde 27 artacak

Harçlara ekstra zam geliyor. 2018 için Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 15 olması beklenirken, bütçede, harçlardan elde edilecek gelirlerde yüzde 27 artış öngörüldü. En yüksek artış yüzde 44 ile trafik harçlarında olacağı aktarıldı.

TBMM’ye sunulan 2018 bütçesine göre devlet, 2018 yılında yaklaşık 23.7 milyar harç tahsil edecek. Buna göre harçlar yüzde 15 seviyesinde olması beklenen Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) neredeyse iki katı artacak. 2018 yılı için kasım ayında açıklanacak Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 15 olması beklenirken, bütçede, harçlardan elde edilecek gelirlerde YDO’nun hayli üzerinde artış öngörüldü.

Bütçeye göre, toplam harçlar bu yılın gerçekleşme beklentilerine göre yüzde 27 oranında artarak 18.7 milyardan 23.7 milyar liraya çıkacak. Harçlarda en yüksek artış yüzde 44 ile trafik harçlarında olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvaç'ın haberine göre trafik harçlarından beklenen gelir 468 milyon liradan 631 milyon liraya çıkacak.

Tapu harcı gelir hedefi yüzde 30 artırıldı

Ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla bu yıl nisan-eylül arasındaki dönemde tapu harçlarında dörtte bir oranında indirim yapıldı. Bunun baz etkisi dolayısıyla tapu harçlarından beklenen gelir hedefi yüzde 30 oranında artırıldı. Bu yıl 10.3 milyar lira beklenen tapu harçlarından, gelecek yıl 13.4 milyar lira gelir öngörülüyor. Pasaport ve konsolosluk harçlarından beklenen gelir ise yüzde 23 artışla 1.3 milyar lira olacak. Pasaport ve konsolosluk harçlarından 2017’de 1 milyar 46 milyon lira gelir bekleniyor. Bu yıl 824 milyon lira öngörülen noter harçlarından gelecek yıl beklenen gelir hedefi yüzde 17 artırılarak 965 milyon liraya çıkarıldı. Bu yılın 9 aylık gerçekleşmelerine göre 2017’de 105 milyon lira beklenen yurtdışı çıkış harçlarından gelecek yıl yüzde 14 artışla 120 milyon lira gelir öngörülüyor.

KİT’ler ve kamu bakanlarından 11 milyar gelecek

2018 bütçesinde KİT ve kamu bankalarından 11.6 milyar lira gelir öngörüldü. Bunun 8 milyar lirası kamu bankalarından, 2.5 milyarı KİT’lerden, 995 milyon lirası da Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gibi kuruluşlardan elde edilecek gelirlerden oluşuyor. 2017 yılında KİT ve kamu bankalarından 9 milyar lira gelir bekleniyor.