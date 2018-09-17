2018-2019 eğitim-öğretim yılı bugün başladı; siyasiler okullarda açılış yaptı

2018-2019 eğitim-öğretim yılı bugün başladı. Siyasiler okullarda açılış konuşmaları yaptı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk İstanbul Çekmeköy'de Semiha Yıldırım İlkokulu'nda yapılan törene katılırken, anamuhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Pursaklar Ülker İlköğretim Okulu'ndaki törene katıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Öğrencilerimiz başta olmak üzere, buradan bütün ülkeye, Türkiye'nin her köşesindeki okullara bir çağrı yapıyorum. Temiz okullar için gelin bir seferberlik başlatalım. Sınıflarımızı, koridorlarımızı, bahçelerimizi, okullarımızın etrafını pırıl pırıl yapalım" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, "Ahlakın üzerine inşa edilmemiş bir eğitim sisteminin geçerli olacağına inanmıyoruz. Her şeyi öğrenebilirsiniz ama değerlerinize yabancılaşırsanız, kimliğinizi, benliğinizi muhafaza edemezseniz, öğrendiğiniz ilmin hiçbir faydası olmaz" diye konuştu.



Yıldırım, "Eğitim, bizim milli davamızdır. En güçlü savunma yetişmiş insan gücüdür, anlayışını benimsiyoruz. Herkes emin olsun, eğer birbirimizi daha çok seversek, daha çok birlik olursak, kardeş olursak, birlikte Türkiye olursak, bize hiç kimse zarar veremez" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım şöyle devam etti:



Çocuklarımızı ve gençlerimizi, bilgi toplumunun ihtiyaçlarına göre yetiştirmeliyiz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yarınların ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı hale gelmelidir. Ancak bunu yaparken kendi ruh kökümüzden asla kopamayız.



Maneviyatı tam, milli hisleri güçlü nesiller geleceğin en başarılı nesilleri olacaktır. İçine kapanık değil, evlatlarımız dışa dönük olmalıdır. İnanç ve kültür değerlerimizle çatışmadan, aklın ve bilginin ışığında gelecek hedeflere yürümelidir.



Bizler onların, yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri ortamı hazırlamakla mükellefiz. Bunu yaptığmız takdirde ne istiklal ne istikbal ne istikrar kaygımız olmaz.

"Çağı yakaladık cümlesi ile yetinecek durumda değiliz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çekmeköy'deki Öğretmen Semiha Yıldırım İlkokulunda 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışı için düzenlenen programa katıldı.

Bakan Selçuk yaptığı konuşmada, "Öğretmenler olarak, veliler olarak çocuklarımıza karşı sorumluluklarımız kendimizin çok ötesinde ve bir gelecek hayali bir gelecek tasavvuru içeriyor" diye konuştu.

"Meclis açıldığında öğretmenler için ek gösterge önergesini vereceğiz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018-2019 eğitim öğretim yılına ilikin olarak, "Bütün annelerin babaların ortak amacı biz de onu istiyoruz. Parlamento açıldığında yasal düzenlemeyi parlamentoyu vereceğiz. Öğretmenler meslek kanunu ve öğretmenlere 3600 ek göstergenin verilmesi. Öğretmenler gününde onlara birer maaş ikramiye verilmesi bizim arzularımızdan birisi" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, öğrencilere hitaben yaptığı açıklamada "Herhangi bir uyuşturucuyla yanınıza yanaşmaya çalışanlara 'Al bu hapı iç, rahatlarsın, zihnin açılır' diyenlerle sakın konuşmayın. Size verdikleri zehirler, zihninizi açmaz, bilakis hayatınızı karartır, sakın itibar etmeyin." dedi.