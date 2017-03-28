2017'nin ilk üç ayında bankaların verdiği kredi tutarı, geçen yıla göre yüzde 47 arttı



Hem yeni alınan hem de batık işletmeleri kurtarmak için yeniden yapılandırılan kredilerin tutarında büyük artış var. Vatandaşların kullandığı kredi tutarı yılın ilk 3 ayında yüzde 47 arttı. Hem yeni alınan hem de batık işletmeleri kurtarabilmek için yeniden yapılandırılan kredilerin etkisiyle bu ilk çeyreğindeki bankaların verdiği kredi tutarı geçen yıla göre 55 milyar TL artışla 175 milyar dolara dayandı.

Cumhuriyet'in haberine göre, finansal sistemde verilen bu kredilerdeki hızlı artışın yanısıra Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) zor durumdaki işletmelere verdiği kefaletlerden yararlanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısı da sadece son bir haftada 39 bini buldu. KGF, 25 yılda verdiği kefaletden daha fazlasını sadece son bir haftada verdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı son borçluluk verilerine göre ise Türkiye nüfusunun yüzde 68’sinin taksit veya benzer borcu var. Üstelik bu orana konut alımı ve konut masrafları da dahil değil.

"Kredilerde yılın ilk üç

ayında ciddi bir artış var"

Türkiye’de son dönemde kredilerde yaşanan artışın bir önceki yılın son çeyreğinde başladığını belirten Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzere hem bireysel tüketiciye dönük hem de şirketlere yönelik hükümetin aldığı tedbirlerin bu artışta etkili olduğunu söyledi. Aydın, “Kredilerde miktarsal olarak ciddi bir artış görüyoruz. Kredi rakamlarına baktığımızda geçen yıl ilk üç ayda 120 milyar TL. İlk çeyreğin bitmesine son bir hafta kala, şu anda 150 milyar TL, çeyreği 175 milyar TL civarında tamamlar görünüyor. Bu ciddi bir artış” dedi. Uludağ Ekonomi Zirvesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aydın, kredilerde ilk çeyrek sonunda yıllık bazda artışın yüzde 46’ya denk geldiğini belirterek, yılsonunda ise yüzde 15’lik bir kredi büyümesi beklediklerini ifade etti. Aydın, hem reel sektörün kredi talebinin hem de bankaların kredi verme iştahının devam ettiği söyledi.

"KGF yetmez"

Dış finansman maliyetlerinde son dönemde artış olduğunu da dikkat çeken Aydın, “Dışarıdan borçlanmada faize artış gelince -ki geliyor, 30-40 baz puan civarında bu artış- sektörü etkiliyor mu’ etkiliyor, ancak, aman aman değil” diye konuştu.

Aydın, KGF’nin 250 milyar TL’lik kredi kefaletinin bankacılık sektörünün 1.8 trilyon TL tutarındaki kredi hacminin sekizde biri kadar yeni kredi anlamına geldiğini belirterek, “Tek başına KGF yeterli değil ancak büyümeye istihdama destek olacak” dedi.

Bir haftada 39 bin işletme

kredi kuyruğuna girdi

Kredi Garanti Fonu (KGF), son bir haftada 39 bin işletmeye kefalet verildiğini ve kefalet hacminin de 20 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. KGF’den yapılan açıklamada, 25 yılda KGF’nin ulaştığı KOBİ sayısının 35 bin 995, kefalet hacminin de 12.3 milyar TL olduğu belirtilirken, sadece 3 ayda 55 bin işletmeye 48.7 milyar TL tutarında kefalet verilerek yüzde 497’lik bir artış oranına ulaşıldığı belirtildi. Böylece işletme sayısının 91 bin, toplam kefalet hacminin de 61.3 milyar TL’ye yükseldiği ifade edildi. 20 Mart’ta Hazine ile Kredi Garanti Fonu arasında imzalanan protokol ile, KGF tarafından verilen kefaletin üst limiti 200 milyon TL’ye yükseltilirken toplam kefalet hacmi de 250 milyar TL olarak belirlenmişti.