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2017'nin ilk altı ayında 226 kadın öldürüldü!

Umut Vakfı2nın kadın cinayetlerine ilişkin olarak hazırladığı rapordan...

13 Temmuz 2017 11:51

Umut Vakfı’nın kadın cinayetlerine ilişkin hazırladığı rapora göre, Türkiye’de yılın ilk 6 ayında yani 191 günde 226 kadın öldürüldü.

Cumhuriyet'te Mahmut Oral'ın haberine göre, Suriyeli 9 aylık hamile Mefta Emani Arrahman ve 10 aylık çocuğunun katledilmesi anımsatılarak, “Taciz ve tecavüzde bulunanları salıveren, kadın katillerine iyi hal uygulayan yargıçlar, konunun üzerine ciddiyetle gitmeyen siyasiler suçsuz mu?” denildi.

Raporda, “Bu cinayetlerde 201 kadın ve aile bireyi (Bursa’da bir avukat ve polis de dahil) öldü, 81 kadın ve aile bireyi de yaralandı. Katliamı yapan ve olaydan sonra intihar girişiminde bulunan 31 kocadan ise 22’si öldü” denildi. Kadın cinayetlerinin günden güne arttığına değinilen raporda, “Toplumun eğitim kalitesi düşürüldükçe, artan şiddet ve cinsel istismarlara hak eden ceza verilmedikçe, sokakta kadına cinsel tacizde bulunanlar mahkeme kararıyla salıverilip ortalıkta pervasızca dolaştıkça iğrençlik ve ahlaksızlığın boyutları da artıyor” ifadeleri kullanıldı. “9 aylık hamile kadına tecavüz ve çocuklarıyla birlikte hunharca öldürülmesi’ olayının ülkemizde kadın cinayetlerinin geldiği son nokta olmasına dikkat çekerken din, dil, ırk gözetmeksizin dünyanın neresinde olursa olsun tüm kadın cinayetlerini kınıyoruz” ifadelerini kullanan Umut Vakfı, “Önleyici çalışmalar yapılıp önlemler alınmasını, yasaların caydırıcı hale getirilmesini ve bu tür suçları işleyenlere en ağır cezalar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

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