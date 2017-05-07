2017'nin ilk 3 ayında bireysel silahlanma yüzde 10 arttı

İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2017’nin ilk üç ayında bireysel silahlanma oranı yüzde 10’luk artış gösterdi.

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, İçişleri Bakanlığı’na 2011’den bu yana Türkiye’deki ruhsatlı silah sayısını sordu.

Bianet'te yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı 2017 yılının ilk üç ayında sivil vatandaş tarafından kullanılan silah sayısı yüzde 10’luk bir artışla 338 bin 52 olduğunu söylerken, ruhsatlı silahların illere göre dağılımını şöyle sıraladı: İstanbul 71 bin 202, Ankara 50 bin 84, İzmir 12 bin 574, Trabzon 10 bin 273, Gaziantep 10 bin 63, Antalya 8 bin 171, Kocaeli 7 bin 918, Konya 7 bin 462, ve Diyarbakır 6 bin 119.

Nazlıaka “Silahlanma oranındaki bu artışın nedenleri iyi analiz edilmelidir. Ancak yılın ilk üç ayındaki bu hızlı artış sadece toplumdaki adalet duygusunun zedelenmesinden kaynaklı değildir. 15 Temmuz sonrası, bazı siyasetçilerin ve iktidar yanlılarının halkı silahlanmaya çağırdığı bilinmektedir” dedi.

Umut Vakfı’nın 2016 raporuna göre; Türkiye’de yüzde 85’i ruhsatsız olmak üzere en az 20 milyon dolayında bireysel silah bulunduruluyor. Bunların 2.5 milyonun ruhsatlı, 17 milyonunun ise ruhsatsız.

Sivillerde 5 senede 292 binden 308 bine çıktı

“2011 yılında polis sorumluluk alanında yenilenen, yeni verilen ve devir olan silah ruhsat sayısı 614 bin 440. (Bunların 124 bin 565’i kamu görevlisi taşıma, 87 bin 662’si emekli kamu görevlisi taşıma, 24 bin 927’si can güvenliği taşıma, 84 bin 508’i meslek mensubu taşıma, 288 bin 347’i bulundurma, 4 bin 431’i yivli av tüfeğidir.) Buna göre; 292 bin 768 silah sivil vatandaş tarafından kullanılmaktadır.

“2016 yılında polis sorumluluk alanında yenilenen, yeni verilen ve devir olan silahlara ait ruhsat sayısı ise 692 bin 921’dir. Kamu görevlisi taşıma 159 bin 343; emekli kamu görevlisi taşıma 116 bin 90; can güvenliği taşıma 27 bin 528; meslek mensubu taşıma 81 bin 664; bulundurma 297 bin 67; yivli av tüfeği 11 bin 229 adettir. Bu tabloya göre; 308 bin 296 silah sivil vatandaşa aittir.”