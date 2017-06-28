2017'nin en iyi 50 teknik direktörü açıklandı; listede Türkiye'den tek isim yer aldı

Dünya çapında yayımlanan futbol dergisi FourFourTwo, ‘2017 yılında dünyanın en iyi 50 teknik direktörü’ listesini yayımladı. Listede yer alan tek Türkiyeli teknik direktör Beşiktaş’ın hocası Şenol Güneş olurken, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim listede yer almadı.
Galatasaray efsanelerinden Gheorghe Hagi’nin 49. sıradan kendine yer bulduğu tam liste şöyle:
50- David Wagner (Huddersfield)
49- Gheorghe Hagi (Vitorul Constanta)
48- Emma Hayes (Chelsea Kadın Futbol Takımı)
47- Christian Streich (Freiburg)
46- Barak Bakhar (Hapoel Be’er Sheva)
45- Guillermo Almada (Barcelona Ekvator)
44- Massimo Carrera (Spartak Moskova)
43- Mark Sampson (İngiltere Kadın Milli Takımı)
42- Marco Silva (Watford)
41- Phillip Cocu (PSV)
40- Michael O’Neill (Kuzey İrlanda Milli Takımı)
39- Diego Alonso (Pachuca)
38- Eddie Howe (Bournemouth)
37- Brendan Rodgers (Celtic)
36- Kurban Berdyev (Rubin Kazan)
35- Şenol Güneş (Beşiktaş)
34- Thomas Tuchel (Boşta)
33- Rafa Benitez (Newcastle)
32- Eduardo Berizzo (Sevilla)
31- Arsene Wenger (Arsenal)
30- Ernesto Valverde (Barcelona)
29- Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord)
28- Jorge Jesus (Sporting)
27- Unai Emery (PSG)
26- Rui Vitoria (Benfica)
25- Ralph Hasenhuttl (RB Leipzig)
24- Luciano Spaletti (Inter)
23- Eusebio Di Francesco (Roma)
22- Luis Enrique (Boşta)
21- Jorge Sampaoli (Argentina)
20- Marcelino (Valencia)
19- Gian Piero Gasperini (Atalanta)
18- Marcelo Gallardo (River Plate)
17- Julian Nagelsmann (Hoffenheim)
16- Ronald Koeman (Everton)
15- Tite (Brezilya Milli Takımı)
14- Maurizio Sarri (Napoli)
13- Lucien Favre (Nice)
12- Joachim Löw (Almanya Milli Takımı)
11- Mauricio Pochettino (Tottenham)
10- Peter Bosz (Borussia Dortmund)
9- Jürgen Klopp (Liverpool)
8- Pep Guardiola (Manchester City)
7- Carlo Ancelotti (Bayern Münih)
6- Leonardo Jardim (Monaco)
5- Jose Mourinho (Manchester United)
4- Diego Simeone (Atletico Madrid)
3- Massimiliano Allegri (Juventus)
2- Zinedine Zidane (Real Madrid)
1- Antonio Conte (Chelsea)