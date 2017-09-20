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Spor

2017'de 'Yılın en iyi 11'ine' aday futbolcular açıklandı; Süper Lig'den tek isim yer aldı

İspanyol devi Real Madrid, 13 oyuncu yollayarak bu alanda rekor kırdı

20 Eylül 2017 19:27

FIFA FIFPro World 11, 2017 yılının en iyi 11’ine aday 55 oyuncuyu listeledi. Oluşturulan listede 20 farklı ülkeden 55 oyuncu 2017 yılının en iyi 11’ine aday gösterilirken, Süper Lig'den yalnızca Beşiktaş forması giyen Pepe listede yer aldı.

En çok oyuncuyu Real Madrid gönderdi. Madrid ekibi tam 13 oyuncu yollayarak bu alanda rekor kırdı.

Listedeki oyuncuların FourFourTwo'dan derlenen isimleri şu şekilde:

Kaleci adayları

David De Gea
Gianluigi Buffon
Jan Oblak
Keylor Navas
Manuel Neuer

Defans adayları

Antonio Valencia
Daniel Alves
Daniel Carvajal
David Alaba
David Luiz
Diego Godin
Gerard Pique
Giorgio Chiellini
Javier Mascherano
Jerome Boateng
Jordi Alba
Leonardo Bonucci
Marcelo
Mats Hummels
Pepe
Philipp Lahm
Raphael Varane
Samuel Umtiti
Sergio Ramos
Thiago Silva

Orta saha adayları

Andres Iniesta
Arturo Vidal
Casemiro
Eden Hazard
Isco
Luka Modric
Marco Verratti
Mesut Özil
N’golo Kante
Nemenja Matic
Paul Pogba
Sergio Busquets
Thiago Alcantara
Toni Kross

Forvet adayları

Alexis Sanchez
Antoine Griezmann
Cristiano Ronaldo
Edinson Cavani
Gareth Bale
Harry Kane
Karim Benzema
Kylian Mbappe
Lionel Messi
Luis Suarez
Neymar JR.
Paulo Dybala
Robert Lewandowski
Romelu Lukaku
Zlatan İbrahimovic

Hangi milli takımdan kaç oyuncu var?

İspanya: 9
Brezilya: 7
Fransa: 7
Almanya: 6
İtalya: 4
Arjantin: 3
Uruguay: 3
Belçika: 2
Portekiz: 2
Şili: 2
Avusturya: 1
Ekvador: 1
Galler: 1
Hırvatistan: 1
İngiltere: 1
İsveç: 1
Kosta Rika: 1
Polonya: 1
Sırbistan: 1
Slovenya: 1

Hangi takımdan kaç oyuncu var?

Real Madrid: 12
Barcelona: 8
Bayern Münih: 6
Manchester United: 6
PSG: 6
Atletico Madrid: 3
Juventus: 3
Chelsea: 3
Arsenal: 2
Milan: 1
Beşiktaş: 1
Liverpool: 1
Leicester City: 1
Emekli: 1

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