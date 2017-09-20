2017'de 'Yılın en iyi 11'ine' aday futbolcular açıklandı; Süper Lig'den tek isim yer aldı

FIFA FIFPro World 11, 2017 yılının en iyi 11’ine aday 55 oyuncuyu listeledi. Oluşturulan listede 20 farklı ülkeden 55 oyuncu 2017 yılının en iyi 11’ine aday gösterilirken, Süper Lig'den yalnızca Beşiktaş forması giyen Pepe listede yer aldı.

En çok oyuncuyu Real Madrid gönderdi. Madrid ekibi tam 13 oyuncu yollayarak bu alanda rekor kırdı.

Listedeki oyuncuların FourFourTwo'dan derlenen isimleri şu şekilde:

Kaleci adayları

David De Gea

Gianluigi Buffon

Jan Oblak

Keylor Navas

Manuel Neuer

Defans adayları

Antonio Valencia

Daniel Alves

Daniel Carvajal

David Alaba

David Luiz

Diego Godin

Gerard Pique

Giorgio Chiellini

Javier Mascherano

Jerome Boateng

Jordi Alba

Leonardo Bonucci

Marcelo

Mats Hummels

Pepe

Philipp Lahm

Raphael Varane

Samuel Umtiti

Sergio Ramos

Thiago Silva

Orta saha adayları

Andres Iniesta

Arturo Vidal

Casemiro

Eden Hazard

Isco

Luka Modric

Marco Verratti

Mesut Özil

N’golo Kante

Nemenja Matic

Paul Pogba

Sergio Busquets

Thiago Alcantara

Toni Kross

Forvet adayları

Alexis Sanchez

Antoine Griezmann

Cristiano Ronaldo

Edinson Cavani

Gareth Bale

Harry Kane

Karim Benzema

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar JR.

Paulo Dybala

Robert Lewandowski

Romelu Lukaku

Zlatan İbrahimovic

Hangi milli takımdan kaç oyuncu var?

İspanya: 9

Brezilya: 7

Fransa: 7

Almanya: 6

İtalya: 4

Arjantin: 3

Uruguay: 3

Belçika: 2

Portekiz: 2

Şili: 2

Avusturya: 1

Ekvador: 1

Galler: 1

Hırvatistan: 1

İngiltere: 1

İsveç: 1

Kosta Rika: 1

Polonya: 1

Sırbistan: 1

Slovenya: 1

Hangi takımdan kaç oyuncu var?

Real Madrid: 12

Barcelona: 8

Bayern Münih: 6

Manchester United: 6

PSG: 6

Atletico Madrid: 3

Juventus: 3

Chelsea: 3

Arsenal: 2

Milan: 1

Beşiktaş: 1

Liverpool: 1

Leicester City: 1

Emekli: 1