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Ekonomi

2017'de yaşanan afetlerin bilançosu; binlerce insan öldü, 306 milyar dolar zarar edildi

2017'de 136 milyar dolar değerinde sigortalı mal kaybı oldu

22 Aralık 2017 16:31

İsviçre merkezli sigorta şirketi Swiss Re'nin araştırmasına göre, doğal felaketlerin yol açtığı zararın bilançosu bir önceki yıla oranla bu yıl yüzde 63 artarak 306 milyar dolara ulaştı. 

Swiss Re'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 188 milyar dolara mal olan doğal felaketlerin yol açtığı kayıp 2017'de yüzde 63 artışla 306 milyar dolara çıktı.

Felaketlerin maliyetinde büyük artış görülmesine rağmen, neden olduğu can kaybında önemli bir artış yaşanmadı.

Bu yıl yaşanan afetlerde, 11 binden fazla insan yaşamını yitirdi ya da kayboldu.

Şirketin araştırma birimi Sigma, 2017'de 136 milyar dolar değerinde sigortalı mal kaybı olduğunu, bunun geçen yılki sigortalı kaybın 2 katı olduğunu tespit etti.

Harvey, Irma ve Maria kasırgaları ise 93 milyar dolar sigortalı mal kaybına yol açtı.

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