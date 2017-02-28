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Ekonomi

2017'de ülke borçları rekor kıracak

ABD 2,2 trilyon dolar ve Japonya'da 1,8 trilyon dolardan fazla miktarla yine bu yıl en yüksek profilli borçlular olacak

28 Şubat 2017 12:37

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'a göre bu yıl ülkelerin borçları 44 trilyon dolara ulaşarak rekor kıracak. Üstelik S&P bu tahmini yıllık borçlanmalarda hafif düşüş senaryosuna dayandırıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu,bu yılın ülke borçlanmalarının muhtemelen 6,8 trilyon dolar olacağını, bunun 2016 yılının yaklaşık yüzde 4 veya 315 milyar dolar üstünde ve 2016 yılı küresel GSYH'sini yüzde 9'u düzeyinde gerçekleşeceğini hesapladı.

 

Borcun yüzde 60'ı ABD ve Japonya'da



ABD 2,2 trilyon dolar ve Japonya'da 1,8 trilyon dolardan fazla miktarla yine bu yıl en yüksek profilli borçlular olacak. Toplamın yüzde 60'ını oluşturan bu iki ülkeyi Çin, İtalya ve Fransa izliyor.

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