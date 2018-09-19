2017'de her 5 saniyede bir çocuk önlenebilir hastalıktan hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası, açıkladığı rapora göre eçen yıl dünyada 15 yaşın altındaki 6,3 milyon çocuk, bir başka ifadeyle de her beş saniyede bir çocuk önlenebilir hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti.

Önlenebilir çocuk ölümlerine neden olan hastalıklar arasında zatürre, sıtma ve ishal ön sıralarda yer alıyor. Ancak bazı çocukların doğduğu çevre, içinde bulundukları toplumdaki çatışma ve şiddet olayları da onların ölmesine diğer faktörler.

Rapora göre 2017’de ölen çocukların 5,4 milyonunu beş yaşın altındaki çocuklar oluşturuyor. Özellikle Sahra Çölü’nün altındaki Afrika ülkelerinde ve Güney Asya’da yeni doğan bebeklerin yaşama ihtimalleri diğer zengin ülkelerdekilere nazaran 9 kat az.

1990'da 5 yaş ve altında yaklaşık 13 milyon çocuk öldü

Tedavi edilebilir hastalıklardan ölen çocukların sayısında 1990’lı yıllardan itibaren ciddi bir azalma yaşandığı vurgulanan raporda, 1990’da önlenebilir hastalıklardan ölen beş yaşı ve altındaki çocuk sayısı 12,6 milyon olarak yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktör Yardımcısı Prenses Nothemba Simelela, rapora ilişkin, “Milyonlarca bebek ve çocuğun günümüzde temiz suya ulaşamamasından, sanitasyon, doğru beslenme veya temel sağlık hizmetlerine erişemeden ölmüyor olması gerekir,” açıklamasında bulundu.

UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy da, “1990 yılından itibaren çocukların kurtarılmasına yönelik gözle görülebilir bir ilerleme kaydettik, fakat milyonlarca çocuk hala kim olduklarından ve nerede doğduklarından dolayı ölüyor,” ifadesini kullandı.

Chandy, ilaç, temiz su, elektrik ve aşı gibi basit çözümlerle bu gerçeği her çocuk için değiştirilebileceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler 2030 yılına kadar sefaleti önlemeyi hedefliyor.

2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri belirleyen örgüt, yoksuluğu tamamen sona erdirmek, açlığı gidermek, herkese eşit ve kapsayıcı eğitim olanakları sağlamak, herkes için sürdürülebilir, güvenli enerji sağlamak gibi birtakım hedefler belirlemiş durumda.

Ancak 2017’de örgüt, özellikle dünya genelindeki şiddet olaylarından dolayı belirlenen hedeflerin çok gerisinde kalındığını açıkladı.