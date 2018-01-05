2017'de 'FETÖ'den 48 bin kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında 2017 yılında 48 bin 305 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de katıldığı Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele Toplantısı'nda terörle mücadeleyi de anlattı. Herkese düşen sorumluluk olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, "Kültür, sağlık, ahlak, medeniyet, eğitim, sosyal politika, şehircilik kurallarıyla sorunları değerlendiriyoruz. Böylelikle sonuca ulaşıyoruz. 15 Temmuz milattır, devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ tehdidini bu millet bastırdı. Örgütün kamuda yarattığı, bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı inkar etmiyoruz. FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonlarda sadece 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklandı. Bunların içinde güvenlik görevlilerimiz, yargıçlarımız, hakimlerimiz, savcılarımız var, devlet kurumlarında çalışanlar var. Her birinin eksilmesi bizim mücadele kabiliyetimizin eksildiği anlamına geldi ki bu aslında temel bir yanılgı. Çünkü tam tersi oldu, onlar eksildikçe görev heyecanı arttı, motivasyon ve koordinasyon yükseldi" dedi. (DHA)

