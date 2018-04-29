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BBC Türkçe

2017'de enflasyon yüzde 11.92 düzeyine yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, 2017 yılı enflasyonu geçen yıla oranla yüzde 3.39 puan artışla yüzde 11.92'ye çıktı. Memur ve memur emeklilerine Ocak ayında toplam yüzde 5.66 zam hakkı doğdu.

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında tüketici enflasyonunu yüzde 0.69 olarak olarak açıkladı. 2017 yılı enflasyonu, geçen yıla oranla yüzde 3.39 puan artışla yüzde 11.92'ye çıktı.

Enflasyon verilerine bağlı olarak memur ve memur emeklilerine Ocak ayında toplam yüzde 5.66 zam hakkı doğdu. Buna 1,69 oranındaki ek zam da dahil.

TÜİK verilerine göre, Aralık ayında yurt içi üretici fiyatları yüzde 1.37 artarken, yıllık üretici enflasyonu yüzde 15.47'ye ulaştı.

Üretici fiyatlarındaki yıllık artış da 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.82 düzeyine yükseldi.

Reuters'ın yaptığı ankete göre , Aralık'ta enflasyonda yüzde 0,5'lik, Bloomberg HT Araştırma Bölümü'nün anketine göreyse aylık yüzde 0,59'luk bir artış bekleniyordu.

Merkez Bankası (TCMB) ise 2018-2020 dönemine yönelik enflasyon hedefini, hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlemişti.

Enflasyon Kasım ayında piyasa beklentilerinin üzerinde artarak yıllık bazda yüzde 12,98'e çıkmış, Aralık 2003'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye yükselmişti.

Ağustos ayında hükümet ile sendikalar arasındaki süren toplu sözleşme görüşmeleri sonucu, kamu çalışanları ve memur emeklilerinin zam oranı hakkında uzlaşmaya varılmıştı.

Varılan anlaşmaya göre bu dönemlerde enflasyonun zam oranından yüksek çıkması durumunda devlet memurlara enflasyon farkı ödeyecek.

Kamu görevlilerinin maaşlarına yapılacak zamları ise şöyle açıklanmıştı: 2018'in ilk 6 ayında yüzde 4, ikinci 6 ayında yüzde 3,5; 2019'un ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 5.

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