2017'de asgari ücret kaç lira olacak?

Hürriyet'in ekonomi yazarı Ahmet Karabıyık, 2017'de asgari ücretin ne olacağına dair tartışmalara ilişkin olarak, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamasıyla üst sınırın 300 lira artışla, 1.600 lira olduğunu yazdı. Karabıyık, "2016’nın asgari ücretinin üzerine en az yüzde 8 artış olacağı varsayıldığında ise 1.400 lira yapıyor. Dolayısıyla 1.400 -1.600 aralığında bir tutar 2017’nin asgari ücreti olarak belirlenecektir diye tahmin edebiliriz" ifadesini kullandı.

Karabıyık'ın yazısı şöyle:

2016'ya yüzde 30 zamla girmişti asgari ücretli çalışanlar. 2015'de 1.000 lira olan asgari ücret, -seçim vaadi kaynaklı- 2016'da 1.300 liraya yükseltilmişti.

Son üç ay için, “Asgari ücret 1.230 liraya mı düşüyor” tartışması da bitti. Son çeyrek için 70 lira vergi kaynaklı düşüş olacakken; Asgari Geçim İndiriminde (AGİ) son üç ay için artırım yapılarak, asgari ücretin 1.230 liraya düşüşü engellendi. Böylece son çeyrekte de 1.300 lira asgari ücret korundu.

Geldik yılın sonuna. Artık 2017’nin asgari ücreti konuşulmaya başlandı. Yeni yılın asgari ücreti belirlenene kadar çetin müzakereler olacak. Geçen yıl bir istisnaydı. Devlet ve işçi temsilcilerinin oylarıyla asgari ücret belirlenmişti, işveren ise 1.300 lirayı yüksek bulup karara muhalif kalmıştı. Bu yıl geleneğe dönüş olacak anlaşılan. Devlet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla asgari ücret belirlenecek, işçi temsilcileri ise karara muhalif kalacak. Müzakerelerde konuşulacak rakamlara bakalım şimdi. Üst sınır belli oldu diyebiliriz. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay açıkladı: “300 lira artışla, 1.600 lira asgari ücret, bizim için uygundur” dedi. 2016’nın asgari ücretinin üzerine en az yüzde 8 artış olacağı varsayıldığında ise 1.400 lira yapıyor. Dolayısıyla 1.400 -1.600 aralığında bir tutar 2017’nin asgari ücreti olarak belirlenecektir diye tahmin edebiliriz.

İşveren maliyeti ne kadar olacak?

2016’da asgari ücretin işverene maliyeti 100 liralık devlet desteği de düşüldükten sonra 1.835 lira yapmakta. Tabloda, yeni asgari ücrete (1.400 liradan, 1.600 liraya kadar) göre değişen işveren maliyetleri 1.983 lira ile 2.280 lira arasında değişmekte. İşverenin çalışana ödeyeceği net asgari ücret; misal 1.450 lira olduğunda, 607 lira da vergi ve sigorta primi devlete ödenecek. Toplam işveren maliyeti (1.450+607=) 2.057 lira olacak.

Asgari ücreti kim belirliyor?

Asgari Ücret Tespit komisyonu, en az on üyenin katılımı ile toplanıyor ve oyların çoğunluğu ile karar alınıyor. Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor. Komisyon kararları kesin. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanması sonrasında yeni yılın asgari ücreti yürürlüğe giriyor.

Asgari Ücret Tespit komisyo-nunda; Bakanlık (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı) Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı, Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığın-dan ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli, Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun (Türk-İş) değişik işkolları için seçeceği beş temsilci, Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun (TİSK) değişik işkolları için seçeceği beş temsilci görev alır.