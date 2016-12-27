2017’de asgari ücret için sendika ve işverenler ne diyor?

Milyonlarca çalışan 2017 asgari ücret rakamını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni ücret için üç kez toplandı.Yapılan görüşmelerde işçiler, işveren ve sendikalar faklı asgari ücret için rakamlar talep etti.

İşçilerin talebi 1600 lira

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda 1600 TL olmasını talep etti.

"Asgari ücret vergi dışı bırakılsın, net 2 bin lira"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor.

İşverenler zam istemiyor

İşçi kesiminin 1600 TL'lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Müezzinoğlu, 'gerekçeli talepler' istemişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin, "İstikrarlı bir hedefe yönelmekte geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir" ifadelerini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti.

Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını, 29 Aralık Perşembe günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapacak. Bu toplantıda yeni asgari ücretin belli olması bekleniyor.

Asgari ücretin bin 350 TL olması durumunda istatistikler şöyle:

Brüt Asgari ücret: 1710 TL

SGK Primi: 239.40 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17.10 TL

Gelir Vergisi: 87.80 TL

Damga Vergisi: 12.97 TL

AGİ: 128.25 TL

Net Asgari ücret: 1352.73 TL

Asgari ücretin bin 400 TL olması durumunda istatistikler şöyle:

Brüt Asgari ücret: 1773 TL

SGK Primi: 248,22 TL

İşsizlik Sig. Fonu: 17,73 TL

Gelir Vergisi: 91,07 TL

AGİ: 132,97 TL

Net Asgari Ücret: 1402,53 TL

Asgari ücretin bin 600 TL olması durumunda istatistikler şöyle:

Brüt Asgari ücret: 2027 TL

SGK primi: 238,73 TL

İşsizlik Sg. Fonu: 20,27 TL

Gelir Vergisi: 104,13 TL

Damga Vergisi: 15,38

AGİ: 152 TL

Net Asgari ücret: 1603,60 TL