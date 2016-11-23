2017'de 16 bin memur alınacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2017 yılında memur alımıyla ilgili açıklama yaptı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2017 yılında 16 bin memur alınacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Adalet Bakanlığı ile bağlı kurumların 2017 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Alım yapılacak alanlar

2017 yılında Adalet Bakanlığı bünyesindeki kurumlara 16 bin yeni memur alımı yapılacağını ifade eden Bozdağ, "Bu memurlardan kastım; icra katibi, zabıt katibi, mübaşir, teknisyen, şoför, kalöriferci, infaz koruma memuru, infaz koruma kâtibi. Hakim ve savcı alımları da buna dahildir" dedi.