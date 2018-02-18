2017 yılında Kara Avcılığı Kanunu'nu ihlalden 6 bin 912 kişiye 5 milyon 309 bin lira para cezası kesildi

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 2017 yılında Kara Avcılığı Kanunu'nu ihlal eden 6 bin 912 kişiye, 5 milyon 309 bin lira idari, 5 milyon 35 bin lira da tazminat olmak üzere 10 bin 345 bin lira para cezası kesildiğini açıkladı. Eroğlu, 74 kuş türü için av yasağı getirildiğini bildirdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Orman ve Su Uşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Ülke genelinde, 2017 yılında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu ihlal ederek avlanan 6.912 kişi hakkında cezai işlem uygulanmıştır. Failler hakkında 5.309.589,08 TL idari para cezası ve tabiatta meydana getirdikleri zarardan dolayı da 5.035.461,45 TL tazminat cezası uygulanmıştır” açıklamasında bulundu.

Koruma alanlarında yasa dışı ava 263 bin lira ceza

Eroğlu, 2017 yılında özel kanunlarla korunan alanlarda yasa dışı av yapan 380 kişi hakkında yasal işlem yapılarak 263.855,50 TL idari para cezası verildiğini açıkladı. 2016-2017 av yılında av turizmi kapsamında 265 yaban keçisi, 10 melez yaban keçisi, 21 çengel boynuzlu dağ keçisi, 6 Anadolu yaban koyunu, 54 kızıl geyik, 129 karaca, 5 ceylan avına izin verildiğini, 2016-2017 av yılı av turizmi gelirinin ise toplam 3.036.571,00 TL olduğunu bildirdi.

Koruma altındaki yaban hayvan türlerini de açıklayan Bakan Eroğlu, “Yaban hayvanı türleri içinde yer alan memelilerin 121 'i, kuşların 378'i ve sürüngenlerin tamamı olmak üzere toplam 629 tür Bakanlığımca koruma altına alınmıştır. Bu türlerin nesillerini devam ettirebilmeleri için yaşadıkları alanlara Yaban Hayatı Geliştirme Sahası statüsü verilerek habitatlarıyla birlikte koruma altına alınmaktadır. Anılan sahalarda geyik, alageyik, karaca, yaban koyunu, ceylan, sırtlan, toy, dağ horozu ve su kuşları korunmaktadır” dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açıklamaları şöyle:

2017 yılı itibariyle Ülke çapında toplam 81 adet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmiştir. Bu alanlarda her yıl düzenli olarak envanter çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca her yıl düzenli olarak 15 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında kış ortası su kuşu sayımı gerçekleştirilmekte olup 3 adet halkalama merkezinde kuş halkalama çalışmaları devam etmektedir.

Tüm bu araştırma çalışmaları sonucunda gerekli görülen türlere ilişkin tür koruma eylem planları oluşturulmaktadır. Bugüne kadar 60 tür koruma eylem planı gerçekleştirilmiş olup 2019 sonuna kadar 100 adet (bitki-hayvan) tür koruma eylem planı yapılması planlanmaktadır. Ayrıca 10 memeli ve 103 kuş olmak üzere toplam 113 tür av hayvanı olarak belirlenmiştir. Av hayvanı olarak belirlenen memeli ve kuşlardan ise 4 memeli ile 74 kuşun avı Merkez Av Komisyonunca yasaklanmıştır.”