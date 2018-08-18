"2017 yılında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu'ndan 6033 kişiye dava açıldı"

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, 2017 yılında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 6033 kişiye dava açıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Recep Erdoğan'ın, 2016'daki darbe girişiminin ardından ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ şikayetlerini geri çektiğini hatırlatan Altıparmak, bu suçtan mahkûm edilenlerin sayısının buna rağmen her yıl arttığını belirtti. Altıparmak, 2017 yılında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2099 kişinin mahkûm edildiğini ifade etti.

Altıparmak, "Silahlı örgüt üyeliği" suçundan ise 136 795 kişiye dava açıldığını, 2016 yılında bu sayının 29 434 olduğunu belirterek "Buna göre, Türkiye'de sadece bir yılda 140 bine yakın kişi silahlı örgüt üyeliği ile suçlanmış. Bu büyüklükte bir ordu Avrupa'da sadece 2-3 ülkede var" diye yazdı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak'ın konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Yeni adalet istatistikleri yayımlandı. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunda (TCK 299) önlenemez yükselişe devam. Hatırlanacağı gibi CB 15 Temmuzda şikayetlerini geri çekmişti. Ama 2015'te 1953, 2016'da ise 4187 yeni dava açılmışken şikayet çekildikten sonra 2017'de sayı 6033'e ulaşmış.

Cumhurbaşkanına hakarette verilen karar ve mahkûmiyet sayılarında da büyük artış devam ediyor. 2015de 238, 2016da 884 mahkumiyet varken, 2017de bu sayı 2099'a çıkmış. 2015'te 151, 2016'da 720 olan HAGB sayısı da 201'de 1660 olmuş.

Adalet İstatistiklerinde çok ilgi çekici bir rakam daha var. 2017 yılı içinde silahlı örgüt üyeliğinden (TCK 314/2) tam 136.795 dava açılmış. Bunun ne büyük bir sayı olduğunu anlamak için 2016'da sayının 29434 olduğunu söylemek yeterli sanırım.

Buna göre, Türkiye'de sadece bir yılda 140 bine yakın kişi silahlı örgüt üyeliği ile suçlanmış. Bu büyüklükte bir ordu Avrupa'da sadece 2-3 ülkede vardır sanırım."