2017 yılında ALO 183'e ihbar yağdı: Günde gelen ortalama 4 bin çağrıdan bini çocuk istismarı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın acil hizmet hattı ALO 183'e, 2017 yılında 329 bin 698 çağrı ulaştı. Merkeze her gün giden yaklaşık 4 bin aramadan bininin çocuk istismarıyla ilgili olduğu kaydedildi.

ALO 183 çağrı merkezi işitme engelli vatandaşlar için hafta içi 08.00-24.00, cumartesi günleri ise 08.0017.00 arasında hizmet veriyor. Diğer vatandaşlar için de 7/24 hizmet sunuluyor. Aramaların tamamı ücretsiz. Habetürk TV'den Fatmanur Boylu'nun haberinde ALO 183'e, 2017 yılında 329 bin 698 çağrı ulaştığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aramaların arttığı ifade edildi. Çocuk istismarı ile ilgili en fazla ihbarı öğretmenlerin yaptığı ayrıca merkeze birçok asılsız çağrı da gittiği belirtildi. Söz konusu haber şöyle:

24 saat içinde telefonu açmazsa polise haber veriliyor

Çağrı merkezi, ihmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve 'namus cinayeti' gibi konularda hizmet veriyor. Merkezi bir vatandaş arayıp telefonu kapattıktan sonra bakanlık görevlileri onu tekrar arıyor. 24 saat içinde telefonunu açmazsa polise haber veriliyor. Arayanın bilgileri alındıktan sonra acil psikolojik desteğe ihtiyacı varsa, devreye uzman giriyor.

Kadına şiddet ve istismar durumlarında, mağdurun geçici koruma altına alınması, barınma imkânı sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, çocuğu varsa kreş desteği, kimlik bilgilerinin gizlenmesi gibi koruyucu tedbir kararları alınıyor. Şiddet olaylarında eşinin evden uzaklaştırılması, silahı varsa kolluğa teslim etmesi vb. önleyici tedbir kararları da uygulanıyor.