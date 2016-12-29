2017 yılı asgari ücreti 1.404 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısının ardından 2017 yılı asgari ücretini yüzde 8 oranında bir artışla brüt 1.777 lira 50 kuruş, net 1.404 lira olarak açıkladı.

Asgari ücrete yapılacak artış 1 Ocak itibariyle devreye girecek ve tek defada yapılacak. İki kademeli artış olmamasına karar verildi.

Müezzinoğlu, "Asgari ücreti yalnızca işverenlerin onayı ile kararlaştırdık. İşçi tarafı kararı imzalamadı" dedi.

Habertürk'e göre Türk-İş tek kademeli artış istiyor ve asgari ücretin 1.600 lira'ya çıkmasını talep ediyordu. DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ise asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini ifade ederek en az net 2 bin TL olması gerektiğini ortaya koymuştu.

Hükümet ve işveren ise iki kademeli artıştan yanaydı. İşveren tarafı ayrıca herhangi bir zam olmamasını istiyordu.

Müezzinoğlu açıklamasında, "Öncelikle işçi kardeşlerimizin mutlu olamadığı, işverenin de çok mutlu olamadığı, bakan olarak benim de mutlu olamadığım ama paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuk içindeyiz. Ortak karar vermeye çalıştık. Gönlüm arzu ederdi ki Türk-İş'in de imzası olsun" ifadelerini kullandı.