-2017 üniversite oyunları hayal oldu ANKARA (A.A) - 22.09.2011 - Yaptığı başarılı spor organizasyonları nedeniyle uluslararası spor camiasının taktirini toplayan Türkiye, 2017 Üniversite Oyunları'nı elinden kaçırdı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer, Kocaeli'de yapılması için çalışma başlatılan 2017 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na aday olduklarını, ancak 20 milyon avroyu temin edemedikleri için adaylıktan çekilmek zorunda kaldıklarını söyledi. Tamer, 2020 Olimpiyat Oyunlarına aday olan Türkiye için, 2017 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın oldukça önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bu organizasyon Türkiye'nin 2020 Olimpiyat Oyunlarına yönelik adaylık çalışmalarını güçlendirecekti. 2020 Olimpiyatlarının alınması halinde buradaki tesisler kullanılabilirdi. Ülkemiz de güzel tesisler kazanırdı. Bölgede sporun daha da gelişmesine katkı verirdi'' dedi. -''Parayı yatıramadık''- ''Organizasyon için Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonuna (FISU) organizasyon hakkı olarak 20 milyon avro yatırmamız gerekiyordu. Daha önce bu parayı temin edebileceğini açıklayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi parayı bulamadı'' diyen Tamer, şöyle devam etti: ''Bunun sonunda biz de bu parayı bulamadığımızı, dün telefonla FISU'ya bildirdik, önümüzdeki günlerde de yazı ile bildireceğiz. Sayın Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bize 'Bu işi çözdük' demişti. Biz de bunun üzerine 6 aydır çalışmalarımızı sürdürdük ve son aşamalara gelmişti. Bu ayın 30'unda dosya hazırlanıp FISU'ya teslim edilecekti. Ekim ayı sonunda da yine FISU'dan 'Değerlendirme Komisyonu' gelip Kocaeli'de incelemelerde bulunacaktı. Kasım ayı sonunda ise yapılan incelemeler değerlendirilecek ve oyunların Türkiye'de yapılıp yapılmayacağı belli olacaktı. Ancak, 19 Eylül Pazartesi günü 'paranın temin edilemediği' tarafımıza bildirildi. Biz de 20 Eylül Salı günü FISU'yu telefonla arayarak organizasyondan çekildiğimizi açıkladık.'' Türkiye'nin son yıllarda bir çok alanda başarılı organizasyonlara imza attığına dikkati çeken Tamer, Türkiye'nin yanı sıra, Brezilya ve Tayvan'ın da aday ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Bu arada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, konu ile ilgili daha sonra yazılı açıklama yapacağını kaydetti.