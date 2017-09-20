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Spor

2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

Halkbank-Fenerbahçe:1-3 Salon: TVF Başkent Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar Halkbank: Petric, Faik Samet Güneş, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Mustafa Ramazanoğlu, Emre Bat

20 Eylül 2017 01:07

Halkbank-Fenerbahçe:1-3

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar

Halkbank: Petric, Faik Samet Güneş, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Mustafa Ramazanoğlu, Emre Batur,

Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Sket, Gladyr, Metin Toy, Quesque, Resul Tekeli (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Metin Toy, Burak Hazırol)

Setler: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25

Süre: 121 dakika (33, 29, 34, 25)

ANKARA (DHA) - Voleybolda, Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası\'nda Halkbank\'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak\'ın, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte protokol tribününden takip ettiği mücadeleye her iki takım da geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Fenerbahçe Asbaşkanlarından Hakan Dinçay\'ın anısına hazırlanan pankartlarla çıktı. Müsabakada Fenerbahçe, Halkbank\'ı 22-25, 26-24, 18-25 ve 13-25\'lik setlerle 1-3 yenerek 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'nın sahibi oldu.

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