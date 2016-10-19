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BBC Türkçe

2017 Putin takvimleri piyasada

Rus tabloid gazetesi Zvezdi Soveti Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafları ve sözlerinin bulunduğu 2017 takvimini okurlarıyla paylaştı. Rusya lideri takvimde kucağında yavru bir kediyle ve dalgıç kıyafetiyle yer alıyor.

19 Ekim 2016 21:04

Rus tabloid gazetesi Zvezdi Soveti Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fotoğrafları ve sözlerinin bulunduğu 2017 takvimini okurlarıyla paylaştı.

Yaklaşık 3 TL'ye satılan takvimde, Rusya'nın lideri kucağında bir kedi yavrusuyla, dalgıç kıyafetiyle, at binerken ya da bir yürüyüşün ardından ağaç üzerinde dinlenirken çekilmiş fotoğraflarıyla yer alıyor.

Fotoğrafların alt kısımlarında ise Putin'in kedi sevgisine, ekmeğin önemi ya da Rus ordusunun gücüne gönderme yapan sözleri bulunuyor.

Rus lider Haziran ayı sayfasında turizmi teşvik ederken, Aralık sayfasında ise 2018 yılı için güzel dileklerini sunuyor.

Takvimin arka kapağında ise Putin takım elbisesi ve güneş gözlükleriyle yer alıyor. Putin alıntısında ise "Rusya'nın yabancı ülkelerin topraklara ya da başkalarının doğal zenginliklerine ihtiyacı yoktur. Fakat her tür tehdide karşı güvenliğimizi sağlamak için silahlarımızı kullanmaya hazırız" deniyor.

Zvezdi Soveti, geçen yıl da bir Putin takvimi basmış, başkent Moskova'da piyasaya çıkan 200 bin adet kopyanın tümü kısa sürede tükenmişti.

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