2017 MOST Bodrum Turnuvası'nda 116 kiloluk orkinos rekoru

Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde bu yıl 2\'ncisi düzenlenen MOST (Akdeniz Açık Deniz Sportif Balıkçılık Turnuvası) Bodrum Turnuvası\'nda, 116 kiloluk orkinosla rekor kırıldı.

Bodrum\'un Yalıkavak Mahallesi\'ndeki Palmarina Bodrum\'da bu yıl ikincisi düzenlenen MOST Bodrum Turnuvası, hafta sonunda yapıldı. 2 günlük turnuvada Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Sami Konukoğlu, Uğur Işık, Sinan Kosif, Can Dikmen, Alp Kırşan, Can Okan, Berent Akdemir, Cihan Kosif, Sedat Akdemir, İskender Atakan, Çağdaş Çağlar ve Mehmet Fırat gibi ünlü isimler de yarıştı. Sunuculuğunu Alp Kırşan\'ın üstlendiği yarışmada Sanko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Konuloğlu yakaladığı 116 kiloluk orkinos ile birinci oldu. Sanko Holding Başkan Vekili Adil Konukoğlu 67 kilo orkinos yakalayarak ikinci, Alp Kırşan ise toplamda 11 kilo ile üçüncü oldu. Başhakemliğini IGFA Temsilcisi Dr. Serdar Günseren\'in yaptığı turnuvanın ev sahipliğini ise Av. Can Özer yaptı. Yarışmanın tekne kategorisinde ise Omnia teknesi ile Can Okan ve ekibi birinci sırada yer aldı.

Turnuvanın ikinci gününde Bluefin teknesinde yarışan Turgut Konukoğlu ve ekibi tuttukları 116 kiloluk orkinos ile Türkiye\'de, bugüne kadar yapılan turnuvalar içinde en büyük balığı tutarak Türkiye turnuva rekorunu kırdı. Konukoğlu, 95 kiloluk rekoru, 116 kilograma yükseltti. Palmarina Bodrum\'da düzenlenen etkinlikte derece alan tekneler yarışın yorgunluğunu Samsha Band grubu ile eğlenerek attı. MOST\'un düzenlediği turnuvanın ödül törenine yarışmacıların yanı sıra birçok ünlü isim de katıldı. Hacı Sabancı, Melda Kosif, Süleyman Kosif, Cansen Kut, Beste-Mustafa Yurttaş, Mina Başaran gibi cemiyet hayatının tanınmış simaları törene ilgi gösterdi. Hacı Sabancı, turnuvada birinci olan Turgut Konukoğlu ve ekibini teknesinin yanına gelerek tebrik etti.

