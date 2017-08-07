2017 Miss Irak güzelinin tacı elinden alındı

Geçtiğimiz Mayıs ayında Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Miss Irak yarışmasında birinci olan 23 yaşındaki Kürt güzel Viyan Amir Nuri'nin tacının geri alındığı açıklandı. Gerekçe olarak olarak ise genç kadının evli olması gösterildi.

25 Mayıs’ta düzenlenen ve jüriyi yeşil gözleri, kahverengi saçları, 1.71 metre boyu ve 55 kilo ağırlığıyla etkileyen Viyan Amir Nuri’nin yarışma başvurusunda yalan beyanda bulunduğu kaydedildi.

2017 Miss Irak seçilen Viyan Amir Nuri hakkında, “Güzellik yarışmasına katılım şartlarının 4. maddesinde yer alan ‘Adayların daha önce evli ve çocuk sahibi olmaması gerekir' şartını ihlal ettiği gerekçesiyle ‘2017 Miss Irak' Viyan Amir Nuri Süleyman'ın tacı geri alınmıştır” açıklaması yapıldı.

23 yaşındaki güzelin Talib Aziz isimli bir adamla evli olduğu belirlenirken genç kadının başvurusunu kimliğiyle değil pasaportuyla yaptığı için bu gerçeğin gizlendiği belirtildi.

Süleymaniyeli bir Kürt baba ve Hileli Arap bir anneden Bağdat'ta dünyaya gelen Viyan Amir, 23 yaşında. Mühendislik fakültesini bitiren Viyan Amir'in yeşil gözleri ve kahverengi saçları, 1.71 boyu ve 55 kilo ağırlığıyla jüriden aldığı yüksek puanlarla birinci olmuştu.

Güzellik tacının geri alınması, Türkiye’de de Hülya Avşar’la yaşanan bir olaydı. 1979 yılında, 16 yaşındayken Mehmet Tecirli ile evlilik yapan ve iki yıl sonra boşanan Hülya Avşar, 1982 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci seçilmiş ancak evlenip boşandığı öğrenilince tacı geri alınmıştı. Güzellik yarışması kriterleri arasında daha önce hiç evlenmemiş olma gerekliliği yer alıyor.