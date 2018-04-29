T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

2017 Küresel Hedef Şehirler Endeksi: İstanbul en popüler 10'uncu kent

Finans şirketi Mastercard'ın yıllık raporuna göre, 2016'da dünyada en çok yabancı ziyaretçi çeken ilk beş şehir Bangkok, Londra, Paris, Dubai ve Singapur oldu. İstanbul 9.16 milyon yabancı turistle dünyada 10. sırada, Avrupa'da ise 3. sırada yer aldı.

29 Nisan 2018 20:30

2017 Küresel Hedef Şehirler Endeksi

Rapora göre, geçen yıl 9,16 milyon yabancı turistin geldiği İstanbul, Avrupa'nın en popüler şehirleri arasında da üçüncü sırada. 2017'de ise, kentin yaklaşık 9,24 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Dokuz senedir her yıl yayınlanan rapor, toplam uluslararası ziyaretçi sayısı, sınır geçişleri, ziyaretçilerin hedef kentlerde yaptığı harcamalar ve yolcu sayısındaki değişimler dikkate alınarak hazırlanıyor.

Raporda, geçen yıl en çok yabancı turist ağırlayan 30 şehir sıralamasında Tayland'ın başkenti Bangkok birinci sırada yer aldı.

Bangkok'u sırayla İngiltere'nin başkenti Londra, Fransa'nın başkenti Paris, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük kenti Dubai ve Asya'nın şehir devleti Singapur takip etti.

Mastercard'ın paylaştığı verilere göre, İstanbul ziyaretlerinin yüzde 90'a yakını turistik amaçlı, geri kalanı ise iş seyahatiydi.

İstanbul ve Prag'da harcamaların büyük bölümü yemeğe gitti. İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin toplam harcamaları 5,8 milyar doları bulurken, bu rakamın 2017'nin sonunda yüzde 1,6 artması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FinansMastercardBangkok Londra Paris DubaiSingapurAvrupaKüresel HedefEndeksi</a><p>RaporaDokuzTaylandBangkokLondra FransaParis Birleşik Arap EmirlikleriDubaiAsyaPrag

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24