2017 Küresel Hedef Şehirler Endeksi: İstanbul en popüler 10'uncu kent

Rapora göre, geçen yıl 9,16 milyon yabancı turistin geldiği İstanbul, Avrupa'nın en popüler şehirleri arasında da üçüncü sırada. 2017'de ise, kentin yaklaşık 9,24 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Dokuz senedir her yıl yayınlanan rapor, toplam uluslararası ziyaretçi sayısı, sınır geçişleri, ziyaretçilerin hedef kentlerde yaptığı harcamalar ve yolcu sayısındaki değişimler dikkate alınarak hazırlanıyor.

Raporda, geçen yıl en çok yabancı turist ağırlayan 30 şehir sıralamasında Tayland'ın başkenti Bangkok birinci sırada yer aldı.

Bangkok'u sırayla İngiltere'nin başkenti Londra, Fransa'nın başkenti Paris, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük kenti Dubai ve Asya'nın şehir devleti Singapur takip etti.

Mastercard'ın paylaştığı verilere göre, İstanbul ziyaretlerinin yüzde 90'a yakını turistik amaçlı, geri kalanı ise iş seyahatiydi.

İstanbul ve Prag'da harcamaların büyük bölümü yemeğe gitti. İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin toplam harcamaları 5,8 milyar doları bulurken, bu rakamın 2017'nin sonunda yüzde 1,6 artması bekleniyor.