2017 Dünya Petrol Kongresi İstanbul'da

İstanbul, 3. kez talip olduğu Dünya Petrol Kongresi'nin ev sahipliği yapacak. 2017'de 22.si yapılacak kongrenin alınmasında, 'Oilympic' teması etkili oldu.

Kanada'nın Calgary kentinde toplanan Dünya Petrol Forumu Gençlik Kongresi'nde yapılan oylamada, Astana, Huston ve Kopenhag ile yarışan Türkiye, daha önce 3 kez talip olduğu ve alamadığı Dünya Petrol Kongresi'ni bu defa almayı başardı.

Türkiye'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan başkanlığında bir heyetle 3 gün boyunca yürüttüğü tanıtım çalışmaları ve sunumları, izleyenleri etkiledi.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Tuncay Babalı, oylamadan sonra yaptığı açıklamada, sunumda kullanılan ve olimpiyatları çağrıştıran 'Oilympic' temasının, katılımcı ülkelerin hayranlığına neden olduğunu ifade etti.

"Daha önce 3 kez aday olmuştuk" diyen Büyükelçi Babalı, "Bu çok önemli bir organizasyon. Dünyanın petrol alanındaki tüm ülkelerinin ve firmalarının katılacağı, 6-7 bin delegenin toplanacağı devasa bir organizasyon. Türkiye, Sayın Mercan başkanlığında son derece profesyonel bir takım çalışması sergileyerek, harika sunumlar yaptı" dedi.

Calgary'deki toplantıya katılan 52 ülkenin ilk tur oylamada Kopenhag'ı elediklerini anlatan Büyükelçi Tuncay Babalı, ikinci turda da Astana'nın elendiğini bildirdi. Babalı, 3. tura Türkiye ile kalan Huston'ın avantajlı görünmesine karşın, başarılı bir lobicilik çalışmasıyla yüzde 55 oy oranını yakaladıklarını sözlerine ekledi.