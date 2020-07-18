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2017'de ihale ile 490 hayvan öldürüldü, 3 milyon 36 bin lira gelir elde edildi

2011-2015 yılları arasında 5 bin 349 yabancı avcıdan 14 milyon lira gelir elde edildi

18 Temmuz 2020 13:39

Yaban hayvanlarının avı için üst üste açılan ihaleler kamuoyundan tepki çekerken, geçmişte de benzer uygulamaların yapıldığı ve çok sayıda hayvanın avlanmasına izin verildiği ortaya çıktı. 2017'de 490 hayvanın avlanmasına izin verildiğini ve karşılığında 3 milyon 36 bin lira gelir elde edildiği öğrenildi. 2011-2015 yılları arasında da av turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen 5 bin 349 yabancı avcıdan da 14 milyon 335 bin lira gelir elde edildi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre eski Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği yanıtta, 2017'de 490 hayvan avına izin verildiğini ve karşılığında 3 milyon 36 bin lira gelir elde ettiklerini açıkladı. 2017’de bu izin sonucu, 265 yaban keçisi, 10 melez yaban keçisi, 21 çengel boynuzlu dağ keçisi, 6 Anadolu yaban koyunu, 54 kızıl geyik, 129 karaca ve 5 ceylan öldürüldü.

2011-2015 yılları arasında av turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen 5 bin 349 yabancı avcıdan da 14 milyon 335 bin lira gelir elde edildi. Yabancı avcılar, yaban koyunu ve keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, melez yaban keçisi, yaban domuzu, ceylan, karaca ve keklik avladı.

2019 itibarıyla Türkiye'de kayıtlı 288 bin 417 avcı bulunuyor. Bu sayı 2017’de 227 bin 606 kişiydi. 2017 yılında kaçak avlanan 6 bin 912 kişi hakkında ise cezai işlem uygulandı ve 5 milyon 309 bin 589 TL para cezası ile, tabiatta meydana getirdikleri zarardan dolayı da 5 milyon 35 bin 461 TL tazminat cezası verildi.

Korunan alanlarda yasa dışı av yapan 380 kişiye ise, hakkında yasal işlem yapıldı ve bu kişilere 263 bin 855 TL para cezası verildi. 2011-2015 yılları arasında kaçak avcılıktan işlem yapılan kişi sayısı ise 32 bin 346 kişi oldu ve bunlara 20 milyon 493 bin 810 TL para cezası uygulandı.

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